На війну рвався з першого дня вторгнення: ворожий дрон вбив старшого сержанта із Сум

У Сумах провели в останню земну дорогу старшого сержанта Миколу Глущенка. Він був людиною непростим, але з принциповим характером. Мав загострене почуття справедливості. Бійцю навіки 52 роки.

ВІДЕО ДНЯ

«Микола народився в Білопіллі, де і пройшли його дитинство та юність. Навчався у Білопільському професійно-технічному училищі № 5 за спеціальністю помічник машиніста тепловоза. Вибір професії був свідомий: Микола Глущенко — з династії залізничників. Працював на різних підприємствах «Укрзалізниці», — пише спільнота «Культура Білопільської громади».

У мирному житті Микола Глущенко займався господарством, був одружений, виховував сина. Останній час проживав на Київщині.

«У перші дні повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, вирішив добровольцем піти захищати Україну, але тоді йому відмовили. Лише у січні 2023 року Микола Глущенко був зарахований до лав Збройних сил України. Проходив тривале навчання, у тому числі і за кордоном. Боронив Луганський та Харківський напрямки на посаді старшого навідника мінометного взводу роти вогневої підтримки. Мав звання старшого сержанта», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

За словами земляків, 5 серпня 2025 року у результаті удару ворожого FPV-дрона Харківщині Микола Глущенко загинув. Поховали захисника у Сумах на Алеї Слави Ново-Центрального Баранівського кладовища.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію добровольця «Явора», що загинув на Харківщині.

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook