41.08 / 41.59 47.96 / 48.54
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Помер ексфутболіст збірної Нідерландів, помаранчева кар'єра якого завершилася в Києві (фото)

16:12 20 серпня 2025
Мартін Ламерс

Колишній футболіст «Вітесса» та збірної Нідерландів Мартін Ламерс раптово помер у віці 58 років, повідомляє Telegraaf. Раніше не стало володаря «Золотого м'яча», який переміг косоокість і рак.

Уродженець Арнема був іконою «Вітесса», зігравши за клуб із рідного міста майже 350 матчів. Також у послужному списку півзахисника виступи у кількох бельгійських клубах, зокрема, у «Генті».

Мартін Ламерс проти легендарного бразильця Роналдо

У складі збірної Нідерландів Ламерс зіграв два матчі. Дебютував Мартін в національній команді у грудні 1989 року в товариському поєдинку проти Бразилії (0:1), замінивши легендарного Рональда Кумана. А через три місяці півзахисник вийшов на поле на той час ще Республіканського стадіону в Києві на товариський матч проти збірної Радянського Союзу (1:2). До речі, той поєдинок у столиці України став останнім у складі збірної (першим та останнім) і для партнера Ламерса — Марселя Пепера, якого після грубого фолу з боку Сергія Горлуковича з переломом ноги забрала зі стадіону «швидка».

РЕКЛАМА

Додамо, що Мартін Ламерс був єдиною заїкою в історії збірної Нідерландів. У 2018 році футболіст презентував автобіографічну книгу O-o-o-Oranje, в якій зокрема розповів, як йому вдалося змиритися зі своїм дефектом мови.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футболіст, якому суперники помстилися за гру в окулярах.

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

108

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

насіння базиліку

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Екодім переселенців з Харкова Лани Тесленко та її чоловіка Олександра

«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині

Метод «двох ложок»

Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів

Наступний матеріал
Новини партнерів