- 17:23 Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому
- 16:56 Як у «Резерв+» сплатити штраф за непостановку на облік у ТЦК після зміни місця проживання: роз'яснення Міноборони
- 16:54 Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
- 16:24 Копіює Кейт Міддлтон: через що Меган Маркл знову розкритикували
- 16:12 Помер ексфутболіст збірної Нідерландів, помаранчева кар'єра якого завершилася в Києві
- 15:49 Запечений лосось, що тане в роті: секрет приготування від Василя Мішлена
- 15:23 Не тільки на словах, а й на ділі: у Берліні заговорили про військову участь у гарантіях безпеки Києву
- 15:06 «Ми виросли в різні боки»: чому онук Алли Пугачової розлучився після 10 років шлюбу
- 15:03 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 14:45 У Харкові ревнивець розстріляв дружину прямо на вулиці й наклав на себе руки
- 14:22 Українка у сукні від Gasanova представить штат Іллінойс на конкурсі краси у США
- 14:04 BMW та Volkswagen розчарували: експерти назвали топ-5 авто з ненадійними дизельними двигунами
Помер ексфутболіст збірної Нідерландів, помаранчева кар'єра якого завершилася в Києві (фото)
Колишній футболіст «Вітесса» та збірної Нідерландів Мартін Ламерс раптово помер у віці 58 років, повідомляє Telegraaf. Раніше не стало володаря «Золотого м'яча», який переміг косоокість і рак.
Уродженець Арнема був іконою «Вітесса», зігравши за клуб із рідного міста майже 350 матчів. Також у послужному списку півзахисника виступи у кількох бельгійських клубах, зокрема, у «Генті».
У складі збірної Нідерландів Ламерс зіграв два матчі. Дебютував Мартін в національній команді у грудні 1989 року в товариському поєдинку проти Бразилії (0:1), замінивши легендарного Рональда Кумана. А через три місяці півзахисник вийшов на поле на той час ще Республіканського стадіону в Києві на товариський матч проти збірної Радянського Союзу (1:2). До речі, той поєдинок у столиці України став останнім у складі збірної (першим та останнім) і для партнера Ламерса — Марселя Пепера, якого після грубого фолу з боку Сергія Горлуковича з переломом ноги забрала зі стадіону «швидка».
Додамо, що Мартін Ламерс був єдиною заїкою в історії збірної Нідерландів. У 2018 році футболіст презентував автобіографічну книгу O-o-o-Oranje, в якій зокрема розповів, як йому вдалося змиритися зі своїм дефектом мови.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футболіст, якому суперники помстилися за гру в окулярах.
Фото із соцмереж108
Читайте нас у Facebook
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині