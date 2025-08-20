Помер ексфутболіст збірної Нідерландів, помаранчева кар'єра якого завершилася в Києві (фото)

Колишній футболіст «Вітесса» та збірної Нідерландів Мартін Ламерс раптово помер у віці 58 років, повідомляє Telegraaf. Раніше не стало володаря «Золотого м'яча», який переміг косоокість і рак.

Уродженець Арнема був іконою «Вітесса», зігравши за клуб із рідного міста майже 350 матчів. Також у послужному списку півзахисника виступи у кількох бельгійських клубах, зокрема, у «Генті».

Мартін Ламерс проти легендарного бразильця Роналдо

У складі збірної Нідерландів Ламерс зіграв два матчі. Дебютував Мартін в національній команді у грудні 1989 року в товариському поєдинку проти Бразилії (0:1), замінивши легендарного Рональда Кумана. А через три місяці півзахисник вийшов на поле на той час ще Республіканського стадіону в Києві на товариський матч проти збірної Радянського Союзу (1:2). До речі, той поєдинок у столиці України став останнім у складі збірної (першим та останнім) і для партнера Ламерса — Марселя Пепера, якого після грубого фолу з боку Сергія Горлуковича з переломом ноги забрала зі стадіону «швидка».

Додамо, що Мартін Ламерс був єдиною заїкою в історії збірної Нідерландів. У 2018 році футболіст презентував автобіографічну книгу O-o-o-Oranje, в якій зокрема розповів, як йому вдалося змиритися зі своїм дефектом мови.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футболіст, якому суперники помстилися за гру в окулярах.

