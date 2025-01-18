Помер володар «Золотого м'яча», котрий переміг косоокість і рак (фото, відео)

На 85-му році життя помер легендарний футболіст «Манчестер Юнайтед» та збірної Шотландії, володар «Золотого м'яча» Деніс Лоу, повідомляє офіційний сайт «МЮ» з посиланням на сім'ю футболіста. Раніше не стало легендарного футболіста та тренера Франца Беккенбауера, який пережив смерть сина.

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За іронією долі, уродженець Абердіна не зіграв за шотландські клуби жодного матчу. Відразу після закінчення школи він приєднався до англійського «Хаддерсфілда». Також талановитий нападник грав за «Манчестер Сіті» (двічі) і італійський «Торіно». Але найбільшого призання син рибалки, який переніс у юності операцію з усунення косоокості, досяг у футболці «Манчестер Юнайтед», за який у 404 матчах забив 237 м'ячів. Лоу був останнім живим членом «Святої трійці» «Олд Траффорд» після смерті Джорджа Беста у 2005 році та Боббі Чарльтона у 2023-му. 2002 року на стадіоні «Олд Траффорд» їм було відкрито пам'ятник.

1995 рік. "Свята трійця" "МЮ" - Деніс Лоу, Боббі Чарльтон та Джордж Бест

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Ще одного визнання за життя володар «Золотого м'яча» найкращого футболіста Європи 1964 року удостоївся у рідному Абердіні, де особисто був присутній на відкритті своєї статуї.

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У футболці «МЮ» третій бомбардир в історії команди (після Уейна Руні та Боббі Чарльтона) виграв Кубок Англії, два титули чемпіона країни, два національні Суперкубки і завоював Кубок європейських чемпіонів. Фінал КЄЧ-1968 проти «Бенфіки» на «Уемблі» Лоу пропустив через травму коліна, але його авторитет у команді був настільки великий, що наступного дня після тріумфу головний тренер «МЮ» Матт Басбі завітав до лікарняної палати футболіста із завойованим трофеєм.

У футболці збірної Шотландії нападник провів 55 матчів і забив 30 м'ячів, ставши разом із Кенні Далглішем найкращим бомбардиром в історії національної команди.

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У 2003 році Лоу зумів перемогти онкологічне захворювання (рак простати), але до старості його спіткала інша напасть. 2021-го, коли Денісу був уже 81 рік, у нього виявили хворобу Альцгеймера і прогресуючу деменцію, яка вбила в результаті футболіста.

До речі, Деніс Лоу аж 62 роки прожив у шлюбі з дружиною Діаною, яку вперше зустрів ще школярем на танцях. Пара виховала п'ятьох дітей. При цьому донька футболіста (також Діана) свого часу працювала у пресслужбі «Манчестер Юнайтед».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний володар «Золотого м'яча"-1960.

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