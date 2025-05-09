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Помер знаменитий футболіст, якому суперники помстилися за гру в окулярах (фото, відео)
Колишній футболіст «Фейєноорда» Йоп ван Дале, який прославився і тим, що грав в окулярах, помер у віці 77 років, повідомляє пресслужба роттердамського клубу. Раніше не стало ексворотаря збірної Бразилії, який грав на чемпіонаті світу без рукавичок через криві пальці.
«Народжений і вирісший у Роттердамі, він був частиною розквіту клубу в 1970-ті роки. Він назавжди посяде горде місце в історії як людина, яка принесла нам Міжконтинентальний кубок», — йдеться у повідомленні.
Захисник ван Дале був короткозорим і виходив на поле в окулярах. У 1970 році в матчі-відповіді за Міжконтинентальний кубок проти аргентинського «Естудіантеса» (перший поєдинок — 2:2) він забив переможний гол (1:0) і зробив «Фейєноорд» найсильнішим клубом світу. Щоправда, під час святкування м'яча розлючені гравці суперника зірвали з Йопа окуляри та розчавили їх.
May 8, 2025
Голландець також був володарем Кубка європейських чемпіонів, переможцем Кубка УЄФА та триразовим чемпіоном Нідерландів.
Після завершення кар'єри ван Дале працював асистентом головного тренера у «Фортуні» (Сіттард), а також очолював тренерський штаб команди «Ексельсіор» (Роттердам). Крім того, він шукав таланти для рідного «Фейєноорда». До речі, окуляри ван Дале зберігаються у музеї роттердамського клубу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер володар «Золотого м'яча», який переміг косоокість і рак.
Фото ФК «Фейєноорд»208
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