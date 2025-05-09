Помер знаменитий футболіст, якому суперники помстилися за гру в окулярах (фото, відео)

Колишній футболіст «Фейєноорда» Йоп ван Дале, який прославився і тим, що грав в окулярах, помер у віці 77 років, повідомляє пресслужба роттердамського клубу. Раніше не стало ексворотаря збірної Бразилії, який грав на чемпіонаті світу без рукавичок через криві пальці.

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«Народжений і вирісший у Роттердамі, він був частиною розквіту клубу в 1970-ті роки. Він назавжди посяде горде місце в історії як людина, яка принесла нам Міжконтинентальний кубок», — йдеться у повідомленні.

Захисник ван Дале був короткозорим і виходив на поле в окулярах. У 1970 році в матчі-відповіді за Міжконтинентальний кубок проти аргентинського «Естудіантеса» (перший поєдинок — 2:2) він забив переможний гол (1:0) і зробив «Фейєноорд» найсильнішим клубом світу. Щоправда, під час святкування м'яча розлючені гравці суперника зірвали з Йопа окуляри та розчавили їх.

Голландець також був володарем Кубка європейських чемпіонів, переможцем Кубка УЄФА та триразовим чемпіоном Нідерландів.

Після завершення кар'єри ван Дале працював асистентом головного тренера у «Фортуні» (Сіттард), а також очолював тренерський штаб команди «Ексельсіор» (Роттердам). Крім того, він шукав таланти для рідного «Фейєноорда». До речі, окуляри ван Дале зберігаються у музеї роттердамського клубу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер володар «Золотого м'яча», який переміг косоокість і рак.

Фото ФК «Фейєноорд»

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