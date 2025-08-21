Тариф на воду може зрости майже в 7 разів: коли й чому це станеться

У той час як тарифи на природний газ та електроенергію для українців восени поки що залишаються незмінними, можливе 7-кратне підвищення тарифів на воду. Не виключено, що це станеться вже 2026 року.

Про таку можливість повідомляє у своєму матеріалі сайт OBOZ.UA, за даними якого для такого рішення є багато об'єктивних факторів. Основні з них мають економічний характер і для їх вирішення потрібні гроші.

Так, експерти назвали такі фактори, як:

- висока вартість електроенергії для водоканалів;

- зношеність інфраструктури;

- проблеми водоканалів з кадрами, зростанням цін на реагенти.

Все це ніяк не компенсується чинними тарифами, які, за словами заступника генерального директора зі стратегічної політики «Київводоканалу» Дмитра Новицького, становлять лише 60−70% від необхідного рівня.

«Ціна» питання становить близько 15 мільярдів гривень, які можна дати водоканалам безпосередньо з бюджету міста чи держави як дотації чи підвищити тарифи для населення. У другому випадку OBOZ.UA наводить оцінки Дмитра Новицького про можливість зростання тарифу на воду з нинішніх у середньому 30 гривень за кубометр водопостачання та водовідведення до 150, а подекуди й 200 гривень. Таким чином, рахунки на воду можуть зрости майже у 7 разів: у разі споживання сім'єю 5 кубів на місяць — з нинішніх 150 гривень до 750−1000 гривень.

Хоча наголошується, що рішення про подорожчання поки що немає, це може статися у 2026 році. Як писали «ФАКТИ», наступний рік може стати періодом шокового зростання тарифів на комунальні послуги для українців.

Фото Pixabay

