- 15:47 Як приготувати ідеальні сирники: шеф назвав три головні помилки
- 15:37 Родина нової заступниці міністра юстиції Галущенка купувала нерухомість у росіян під час війни, — ЗМІ
- 15:24 «путін — людожер, якому потрібно продовжувати їсти, щоб вижити»: Макрон розкритикував кремль
- 15:04 Як прогнати кротів з городу: найефективніші способи боротьби
- 14:50 Бреда Пітта помітили з «новим» обличчям і запідозрили у зловживанні ботоксом
- 14:30 Розтрата бюджетних коштів, земельний дерибан та службова недбалість: 19 підозр чиновникам Вінницької області
- 14:23 Єдиний спосіб: Пекін прокоментував переговори між Україною та США щодо завершення війни
- 14:06 Соковитий м’ясний пиріг без тіста: рецепт який захочеться готувати щодня
- 13:45 Заважав договір з Бредом Піттом: стало відомо, чому Анджеліна Джолі має намір виїхати з США
- 13:41 «Укрнафті» загрожує банкрутство через дії менеджменту Корецького, — Михайло Шнайдер
- 13:21 Тариф на воду може зрости майже в 7 разів: коли й чому це станеться
- 13:04 ЗСУ знищили ключовий нафтопереробний завод рф та склади БпЛА
Тариф на воду може зрости майже в 7 разів: коли й чому це станеться
У той час як тарифи на природний газ та електроенергію для українців восени поки що залишаються незмінними, можливе 7-кратне підвищення тарифів на воду. Не виключено, що це станеться вже 2026 року.
Про таку можливість повідомляє у своєму матеріалі сайт OBOZ.UA, за даними якого для такого рішення є багато об'єктивних факторів. Основні з них мають економічний характер і для їх вирішення потрібні гроші.
Так, експерти назвали такі фактори, як:
- висока вартість електроенергії для водоканалів;
- зношеність інфраструктури;
- проблеми водоканалів з кадрами, зростанням цін на реагенти.
Все це ніяк не компенсується чинними тарифами, які, за словами заступника генерального директора зі стратегічної політики «Київводоканалу» Дмитра Новицького, становлять лише 60−70% від необхідного рівня.
«Ціна» питання становить близько 15 мільярдів гривень, які можна дати водоканалам безпосередньо з бюджету міста чи держави як дотації чи підвищити тарифи для населення. У другому випадку OBOZ.UA наводить оцінки Дмитра Новицького про можливість зростання тарифу на воду з нинішніх у середньому 30 гривень за кубометр водопостачання та водовідведення до 150, а подекуди й 200 гривень. Таким чином, рахунки на воду можуть зрости майже у 7 разів: у разі споживання сім'єю 5 кубів на місяць — з нинішніх 150 гривень до 750−1000 гривень.
Хоча наголошується, що рішення про подорожчання поки що немає, це може статися у 2026 році. Як писали «ФАКТИ», наступний рік може стати періодом шокового зростання тарифів на комунальні послуги для українців.
Фото Pixabay119
Читайте нас у Facebook