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Тарифи після війни шокують українців: наскільки можуть подорожчати тепло та гаряча вода для населення
Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, який раніше називав існуючу в Україні систему нарахуваннь за послуги ЖКГ неефективною та розповідав, як українців змушують переплачувати за комуналку, спрогнозував, наскільки можуть вирости тарифи після завершення бойових дій.
В інтерв'ю «ТСН» він згадав про меморандум з МВФ, в якому вказуєтсья на необхідність збільшення цін на газ, світло, тепло та воду до ринкових, додавши, що йдеться «далеко не про 50 відсотків» зростання тарифів.
За його словами, ринкові ціни на електроенергрію можуть сягати 9−11 гривень за кВт/год. Зараз — 4,32 гривні. За кубометр газу, який наразі у клієнтів «Нафтогазу» коштує 8 гривень, ринкова ціна в країні коливається від 20 до 30 гривень.
«Прогнозоване підвищення тарифів може бути дуже значним», — каже експерт та додає, що зростання тарифів на світло «потягне» за собою здорожчення обслуговування багатоквартирних будинків — процентів на 20.
«Найбільший вплив підвищення тарифів на газ матиме на послуги з теплопостачання та гарячої води, оскільки 95% їхньої вартості залежить від ціни на блакитне паливо. Тобто, якщо вартість газу зросте на 100 відсотків, то пропорційно зростуть і тарифи на гарячу воду та тепло», — каже Олег Попенко.
Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг не виключав, що тариф на холодну воду може сягнути 200 гривень за кубометр.
Фото Pixabay183
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