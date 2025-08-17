Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня: скільки доведеться заплатити за газ та електроенергію

Все літо українці платили звичні тарифи за газ та електроенергію — 7,96 грн за кубометр та 4,32 грн за кВт/год відповідно. Однак про які суми йтиметься восени? Найімовірніше, що ці суми залишаться такими ж, якщо не станеться двох важливих подій.

ВІДЕО ДНЯ

Так, від початку вторгнення росії в Україну діє ухвалений Верховною Радою мораторій на зростання тарифів на природний газ та опалення. Водночас вартість електроенергії регулюється Кабінетом міністрів України, і з 1 червня 2024 року було прийнято тариф у розмірі 4,32 грн за кВт/год. Тарифи на воду регулюються Національною комісією з регулювання енергетичного ринку та комунальних послуг і наразі також не змінювалися.

Таким чином, зараз продовжують діяти тарифи 7,96 грн за кубометр газу та 4,32 грн за кВт/год електроенергії. Змінити це можуть лише:

закінчення дії військового стану та скасування мораторію на зростання тарифів на газ;

постанова Кабміну про зростання тарифу на електроенергію.

У той же час 30 травня Кабміном було прийнято постанову № 480, згідно з якою чинний тариф на електроенергію в 4,32 грн триває до 31 жовтня. Тобто до листопада українці платитимуть за кожен кіловат електроенергії 4,32 гривні.

РЕКЛАМА

Що ж до тарифу на природний газ, то його дія закріплюється не лише на термін дії військового стану, а й на період у 6 місяців після нього. Таким чином, навіть якби військовий стан та мораторій скасували у серпні, термін дії колишніх тарифів збережеться до лютого 2026 року.

Іншими словами, з 1 вересня українці продовжать платити 7,96 грн за кубометр газу та 4,32 грн за кВт/год електроенергії. А от після закінчення війни українців може очікувати шокове зростання тарифів на комунальні послуги.

РЕКЛАМА

196

Читайте нас у Facebook