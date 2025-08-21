41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Судний день» став ближчим? На передовій помітили техніку, створену для ядерного Апокаліпсиса, вже вдруге

16:23 21 серпня 2025
ВТЗ Ладога у Ростовській області. Фото https://www.reddit.com/

Через величезні втрати окупанти дедалі частіше кидають на фронт не просто рідкісну, а унікальну техніку, кількість якої обчислюється буквально одиницями. Цього разу йдеться про високозахищений транспортний засіб «Ладога», яких було вироблено всього 4 одиниці.

Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, це вже друга поява цієї техніки — таку ж машину, призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни, СОУ знищили в березні 2024 року.

Бойову машину «судного дня» на базі танка Т-80 «Ладога», вона ж високозахищений транспортний засіб (ВТЗ), розробляв Ленінградський Кіровський завод, для чого у 1982 році навіть був створений спеціальний конструкторський підрозділ — КБ-А.

Ця машина має герметизоване відділення для екіпажу та протирадіаційний захист, моторно-трансмісійну та фільтровентиляційні установки, комплекс інформаційних, спеціалізованих засобів зв'язку і блок регенерації відпрацьованого у відділенні повітря.

РЕКЛАМА

Екіпаж машини — 2 людини, а відділення може розмістити 4 людини. На машині було встановлено двигун ГТД-1000ТФ або ГТД-1250, відповідно на 1100 або 1250 кінських сил.

«Ладога» призначалася спеціально для розміщення вищого військового командування в умовах ядерної війни, за що отримала неофіційне прізвисько «танк атомного Апокаліпсису», в умовах якого і повинна була застосовуватися. Насправді ж стала в пригоді під час ліквідації катастрофи на ЧАЕС, показавши себе чудово, однак після розпаду СРСР вона нікому не була цікавою і пішла «на відпочинок».

Всього було вироблено 4 ВТЗ «Ладога», а єдина працездатна була представлена в експозиції виставкового центру «Патріот» м. Каменськ-Шахтинський (Ростовська обл.).

РЕКЛАМА

«Схоже, після того як був знищений єдиний працездатний екземпляр, РОВ все ж, півтора року по тому, відновили ще один і тепер він чекає на свій FPV-дрон, ну або ТМ-62. Але, все це зайвий раз вказує на те, наскільки гострий дефіцит ББ у РОВ на четвертий рік повномасштабної війни проти України, що вони йдуть на те, що відправляють на фронт відновлені зі зберігання настільки унікальні бронемашини!» — резюмував Олександр Коваленко.

Не виключено, що «Ладогу» чекає той самий кінець, що й танки-«бункери» на гусеницях, які ЗСУ знищують часто вже наступного дня після своєї появи.

225

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ванна завжди буде чистою

Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки

кабачкові котлети

Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками

Гороскоп на кінець тижня. Фото Pixabay

Скорпіонам — доленосні зустрічі, Козерогам — фінансова стабільність, а Водоліям — зміни: гороскоп для всіх знаків на кінець тижня

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

Наступний матеріал
Новини партнерів