«Судний день» став ближчим? На передовій помітили техніку, створену для ядерного Апокаліпсиса, вже вдруге
Через величезні втрати окупанти дедалі частіше кидають на фронт не просто рідкісну, а унікальну техніку, кількість якої обчислюється буквально одиницями. Цього разу йдеться про високозахищений транспортний засіб «Ладога», яких було вироблено всього 4 одиниці.
Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, це вже друга поява цієї техніки — таку ж машину, призначену для перевезення командування в умовах ядерної війни, СОУ знищили в березні 2024 року.
Бойову машину «судного дня» на базі танка Т-80 «Ладога», вона ж високозахищений транспортний засіб (ВТЗ), розробляв Ленінградський Кіровський завод, для чого у 1982 році навіть був створений спеціальний конструкторський підрозділ — КБ-А.
Ця машина має герметизоване відділення для екіпажу та протирадіаційний захист, моторно-трансмісійну та фільтровентиляційні установки, комплекс інформаційних, спеціалізованих засобів зв'язку і блок регенерації відпрацьованого у відділенні повітря.
Екіпаж машини — 2 людини, а відділення може розмістити 4 людини. На машині було встановлено двигун ГТД-1000ТФ або ГТД-1250, відповідно на 1100 або 1250 кінських сил.
«Ладога» призначалася спеціально для розміщення вищого військового командування в умовах ядерної війни, за що отримала неофіційне прізвисько «танк атомного Апокаліпсису», в умовах якого і повинна була застосовуватися. Насправді ж стала в пригоді під час ліквідації катастрофи на ЧАЕС, показавши себе чудово, однак після розпаду СРСР вона нікому не була цікавою і пішла «на відпочинок».
Всього було вироблено 4 ВТЗ «Ладога», а єдина працездатна була представлена в експозиції виставкового центру «Патріот» м. Каменськ-Шахтинський (Ростовська обл.).
«Схоже, після того як був знищений єдиний працездатний екземпляр, РОВ все ж, півтора року по тому, відновили ще один і тепер він чекає на свій FPV-дрон, ну або ТМ-62. Але, все це зайвий раз вказує на те, наскільки гострий дефіцит ББ у РОВ на четвертий рік повномасштабної війни проти України, що вони йдуть на те, що відправляють на фронт відновлені зі зберігання настільки унікальні бронемашини!» — резюмував Олександр Коваленко.
Не виключено, що «Ладогу» чекає той самий кінець, що й танки-«бункери» на гусеницях, які ЗСУ знищують часто вже наступного дня після своєї появи.225
