Спалили наступного дня: окупанти втратили вражаючу техніку, на яку робили ставку під час штурмів

Активне використання fpv-дронів на передовій радикально змінило тактику наступальних та оборонних дій. Так, щоб зробити штурмові дії безпечнішими, противник обшиває свою техніку додатковими шарами броні, що змінює її до невпізнання, але це не допомагає.

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Днями бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу повідомили про знищення такого танка, зашитого настільки, що це був фактично «бункер» на колесах. Бійці зазначають, що противник використав їх для штурму позицій бригади на Торецькому напрямку.

Як говориться в повідомленні бригади, незважаючи на вражаючу броню, танки з піхотою, що сховалася за бронею, затримали і пошкодили артилерією, а потім добили fpv-дронами. За деякими даними, на знищення 1 танка і сильне пошкодження другого витратили близько 60 дронів, оскільки було важко знайти вразливе місце.

Цікаво, що вперше ці монструозні танки були помічені на передовий за день до їхнього знищення. Вже тоді зазначали, що кустарна машина-транспортер мала функціональну надбудову для перевезення піхоти, виконуючи функції важких БМП та БТР.

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Дах «танка-бункера» був захищений розплетеними пасмами із сталевих канатів, аналогічне рішення для бортів із дротів більшого січення. На даху можна було помітити кілька fpv-дронів з корисним навантаженням, що не спрацювало. У бортах надбудови двері, що відкидаються вниз. Проходи захищені резинотканевими ламелями.

Як зазначає військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко, навіть звичайні БМП-2 окупанти намагаються обвісити додатковою бронею, але це допомагає погано.

Примітно, що вперше танки, обшиті бронею для кращого захисту техніки та десанту, були помічені у червні 2024 року, і тоді ж уперше вони стали трофеєм — відзначились тоді бійці 22-ї механізованої бригади Сил оборони України.

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Тим часом на озброєнні ЗСУ надійшли шведські БТР, здатні без шкоди для екіпажу та десанту витримати кілька попадань fpv-дронів.

Стоп-кадр відео 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу

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