Недовго проїздив: ЗСУ знищили другий БТР ворога з рідкісною зброєю, яких може стати більше

У середині червня на передовій був помічений незвичайний російський бронетранспортер БТР-80, у якому як озброєння був присутній бойовий модуль, створений для новітнього БТР «Бумеранг». Поява цієї техніки може говорити про дві речі.

ВІДЕО ДНЯ

Так, на думку військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, поява даної модифікації БТР-80 є тривожним симптомом для окупантів. Це пояснюється складом озброєння бойового модуля 32Г01 «Бумеранг-Буревісник».

Річ у тім, що БМ 32Г01 «Бумеранг-Буревісник» — це бойовий модуль невеликого калібру, що застосовує як основне знаряддя кулемет 12,7-мм «Утес» або 14,5-мм КПВТ. За словами експерта, перехід на БМ 32Г01 «Бумеранг-Буревісник» був зумовлений тим, що у росії виникли проблеми з виробництвом у достатній кількості 30-мм гармат 2А72.

«Арзамаський машинобудівний завод клепає БТР на місяць більше, ніж Тульський машинобудівний завод може собі дозволити виробити 2А72, хоч би як це парадоксально не звучало. Тому, так, поки що „дуже рідкісний“, але зовсім не якесь одкровення в збройовій справі, а перехід на малокаліберну зброю, зважаючи на деградацію виробництва знарядь більшого калібру», — підкреслює експерт.

РЕКЛАМА

За словами Олександра Коваленка, бойові броньовані машини з подібним модулем стали з'являтися в зоні бойових дій лише цього року, і з початку 2025 року верифіковано знищення всього двох таких бойових машин, у тому числі з урахуванням цього екземпляра. Попередній був спалений у середині червня.

Раціоналізація чи деградація?

А тепер найцікавіше. Перехід на БМ 32Г01 «Бумеранг-Буревісник» був зумовлений тим, що у росії виникли проблеми з виробництвом у достатній кількості 30-мм гармат 2А72. Арзамаський машинобудівний завод клепає БТР на місяць більше, ніж Тульський машинобудівний завод може собі дозволити виробити 2А72, хоч би як це парадоксально не звучало.

РЕКЛАМА

На думку російських пропагандистських ресурсів, поява техніки з подібним бойовим модулем може означати початок випробувань у даній конфігурації, тож у майбутньому схожої техніки на передовій може стати більше.

Зауважимо, що штурмовий «танк-бункер», який окупанти використовують для наступальних дій, був знищений ЗСУ наступного дня після того, як вперше «засвітився» на передовій.

154

Читайте нас у Facebook