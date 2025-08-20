Заяви п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка щодо позиції України на мирних переговорах спекулятивні й цинічні, написав у телеграмі військовий, лідер організації «Національний спротив» Олексій Свинаренко з позивним «Сталкер».

ВІДЕО ДНЯ

«Вчора Петро Порошенко з трибуни Ради повчав, як треба вести переговори по закінченню війни і яку позицію має займати Україна.

За його словами, все має базуватися на передвиборчому слогані «Армія. Мова. Віра.»

«Цинізм слів криголама не має меж. Паламар УПЦ МП Порошенко, за часів якого захищали російську мову та розікрали армію, не має жодного морального права вказувати Україні, як вести переговори», — написав «Сталкер».

РЕКЛАМА

Він висунув низку звинувачень проти Порошенка.

«Армія. Розмародерена кумами Порошенка Свинарчуками оборонка. За часів Петра вони через «Укроборонпром» постачали контрабандні запчастини, які перепродавалися державі з націнкою 300%. Петро це все покривав, бо це також його «бізнес». Провалене будівництво оборонних рубежів, де вкрали мільярди. Ігнорування регулярного знищення вибухами складів з боєприпасами. Було знищено 210 000 тонн, тобто близько 40% усіх боєприпасів країни. Блокування Порошенком розробки ракетного комплексу «Нептун», — пише Олексій Свинаренко.

Він закидає Порошенку втрати ЗСУ у 2014 році.

РЕКЛАМА

«Коли наших воїнів розстрілювали під Іловайськом, а вони благали про підкріплення, Порошенко в Києві проводив військовий парад з бойовими підрозділами. Заклики добровольців „сивочолий“ спеціально проігнорував. Цим він дав можливість росіянам створити плацдарм для наступу на Україну», — написав Сталкер.

Свинаренко закидає Порошенку спілкування російською в родинному колі та наявність родичів в росії. Також дописувач нагадав про минулі зв'язки Порошенка з Українською православною церквою московського патріархату.

«Порошенко визнаний служителем російської церкви. Це офіційним листом підтвердили в самій церкві. Він служив паламарем в УПЦ МП і багато років був її меценатом», — пише Свинаренко й звинувачує Порошенка в цинізмі та спекулятивних заявах з трибуни Верховної Ради.

«Порошенку краще взагалі не піднімати тему переговорів і територій та не розповідати щось про армію, мову, віру. Бо його цінностями багато років були розкрадена армія, московська віра та російська мова. Порошенко й сьогодні продовжує спекулювати на важливих для українців темах», — вважає Олексій Свинаренко.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Порошенко не дав знищити колони Гіркіна, й наслідки цього рішення Україна відчуває досі.

48

Читайте нас у Facebook