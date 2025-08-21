- 11:06 Від яких хвороб лікує виноград: цінні поради фахівців
- 10:45 Вікторія Бекхем може зайняти місце легендарної редакторки Vogue: що відом
- 10:23 Проти Міжнародного суду, який видав ордер на арешт путіна, запровадили санкції
- 10:01 Ворог захопив п’ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі — DeepState
- 09:43 На Україну насувається холодний фронт: синоптики розповіли, які області накриють грози
- 09:21 ЗСУ влаштували пекло окупантам під Добропіллям і звільнили шість населених пунктів
- 09:16 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 09:01 росія вдарила по Закарпаттю: горить промисловий об’єкт, десятки поранених, повітря отруєне
- 08:44 Наймасштабніший комбінований удар по Україні за останні тижні: вибухи лунали від Львова до Запоріжжя
- 08:16 Овнам важливо не піддаватися на провокації, а Ракам зірки не рекомендують пліткувати: гороскоп на 21 серпня
- 20.08 22:01 Як їсти цю популярну страву грузинської кухні: все набагато простіше, ніж ви думаєте
- 20.08 21:32 Особливі моменти: Гейлі Бібер розчулила шанувальників рідкісними фото
ЗСУ влаштували пекло окупантам під Добропіллям і звільнили шість населених пунктів
В Генеральному штабі ЗСУ розповіли про результати стабілізаційних заходів на Добропільському напрямку, де ворог нещодавно здійснив спробу прориву.
«В результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ „Азов“, противник зазнає суттєвих втрат. Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня — 1116 осіб), санітарні втрати — 73 особи (загалом — 412), полонений — 1 (разом — 38)», — йдеться у повідомленні.
За останні три доби противник зазнав втрат в техніці: знищено та пошкоджено 3 танки (загалом — 12), 3 бойові броньовані машини (9), 24 одиниці авто- й мототехніки (124), 12 гармат (30), 35 БпЛА різних типів (126).
Генштаб підтвердив зачистку від ворожих військових такі населенні пункти Донеччини, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
За добу, що минула, втрати особового складу зс рф склали 830 військових, а загальні — з 24 лютого 2022 року до 21 серпня 2025 року — становлять 1 073 530 окупантів.
Раніше повідомлялося про успішне витіснення ворожих підрозділів з прикордонних районів Сумщини.
Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах
