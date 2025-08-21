ЗСУ влаштували пекло окупантам під Добропіллям і звільнили шість населених пунктів

В Генеральному штабі ЗСУ розповіли про результати стабілізаційних заходів на Добропільському напрямку, де ворог нещодавно здійснив спробу прориву.

«В результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ „Азов“, противник зазнає суттєвих втрат. Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня — 1116 осіб), санітарні втрати — 73 особи (загалом — 412), полонений — 1 (разом — 38)», — йдеться у повідомленні.

За останні три доби противник зазнав втрат в техніці: знищено та пошкоджено 3 танки (загалом — 12), 3 бойові броньовані машини (9), 24 одиниці авто- й мототехніки (124), 12 гармат (30), 35 БпЛА різних типів (126).

Генштаб підтвердив зачистку від ворожих військових такі населенні пункти Донеччини, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

За добу, що минула, втрати особового складу зс рф склали 830 військових, а загальні — з 24 лютого 2022 року до 21 серпня 2025 року — становлять 1 073 530 окупантів.

Втрати армії рф станом на 21 серпня 2025 року. Фото Генштабу ЗСУ

Раніше повідомлялося про успішне витіснення ворожих підрозділів з прикордонних районів Сумщини.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

