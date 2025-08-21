Родини військових можуть отримати 15 млн гривень: як Кабмін підтримує родини загиблих

Через те, що в Україні продовжується війна і гинуть люди, Кабмін погодив рішення, які спрямовані на підтримку армії.



Йдеться, зокрема, про великі виплати сім’ям загиблих у полоні та спрощення процедур для армії, написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

ВІДЕО ДНЯ

«Провели позачерговий Кабмін. На доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту», — зазначила вона в мережі.

Зокрема, уряд затвердив компенсацію у розмірі 15 млн гривень для родин воїнів, які загинули у полоні росіян. Як наголосила прем’єрка Юлія Свириденко, це виконання закону, підписаного президентом 29 липня. Водночас уточнюється, що виплата не стосується тих випадків, коли військовий добровільно здався у полон.

Ще одне важливе рішення — продовження терміну звернення по одноразову допомогу для поранених чи тих, хто втратив працездатність. Тепер подати документи можна протягом року після отримання відповідного статусу.

РЕКЛАМА

Також Кабмін спростив процедури, пов’язані з технікою для армії. Військові частини тепер зможуть напряму купувати за державні кошти пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли без зайвої бюрократії.

«Ціна визначатиметься за ринковою вартістю або експертною оцінкою. Це дає можливість швидко оновлювати техніку, яка швидко зношується на передовій», — пояснила Свириденко.

Крім того, уряд дозволив списувати зношене військове майно вартістю до 1 700 000 гривень без погодження з вищими інстанціями. Це пришвидшить заміну спорядження, яке втратило придатність, але спрощення не торкнеться стрілецької зброї чи нерухомості.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, хто має право на пенсію з інвалідності внаслідок бойових дій.

97

Читайте нас у Facebook