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Не лише військові: хто має право на пенсію по інвалідності внаслідок бойових дій
Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається не лише військовим, а й цивільним громадянам, які постраждали від бойових дій, брали участь у розмінуванні, АТО чи Євромайдані. Це дає право на оформлення пенсії, пише На пенсії.
Необхідні документи та розмір виплат
Для оформлення пенсії до Пенсійного фонду подайте заяву, паспорт/свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, трудову книжку (або інші документи про стаж/дохід), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та фотографію.
Розміри пенсій у 2025 році:
• I група: 16 847 грн
• II група: 13 822 грн
• III група: 9 478 грн
Пенсія призначається з дати встановлення інвалідності, якщо звернення подано протягом 3 місяців. В іншому випадку — з дати звернення.
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Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги за номером 0−800−213−103 (будні дні,
Як писали «ФАКТИ», українським пенсіонерам хочуть збільшити середню пенсію на 50%.65
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