Не лише військові: хто має право на пенсію по інвалідності внаслідок бойових дій

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається не лише військовим, а й цивільним громадянам, які постраждали від бойових дій, брали участь у розмінуванні, АТО чи Євромайдані. Це дає право на оформлення пенсії, пише На пенсії.

ВІДЕО ДНЯ

Необхідні документи та розмір виплат

Для оформлення пенсії до Пенсійного фонду подайте заяву, паспорт/свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, трудову книжку (або інші документи про стаж/дохід), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та фотографію.

Розміри пенсій у 2025 році:

• I група: 16 847 грн

• II група: 13 822 грн

• III група: 9 478 грн

РЕКЛАМА

Пенсія призначається з дати встановлення інвалідності, якщо звернення подано протягом 3 місяців. В іншому випадку — з дати звернення.

Потрібна консультація?

Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги за номером 0−800−213−103 (будні дні, 8:00—18:00 , дзвінки безкоштовні).

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», українським пенсіонерам хочуть збільшити середню пенсію на 50%.

65

Читайте нас у Facebook