Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення

20:34 14 серпня 2025
Андрій Черковський

На Прикарпаття знову прийшла сумна новина з фронту. Калуська громада попрощалася з героєм Андрієм Черковським. У липні йому виповнилось 32 роки. Життя воїна не було легким… Вісім років він доглядав хворого батька, а через півтора року після смерті батька, втратив і матір, повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

«Андрій здобув вищу освіту в Тернопільському національному економічному університеті. 14 липня 2023 року був мобілізований до лав ЗСУ. Пройшов військові навчання у Великій Британії. 6 грудня 2023 року отримав звання молодшого лейтенанта і гідно виконував свій військовий обов’язок на Запорізькому напрямку.24 листопада 2024 року був призначений заступником командира роти механізованого батальйону однієї з військових частин.

Нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Срібний хрест» та нагрудним знаком «За оборону Запоріжжя», — йдеться у повідомленні.

6 грудня 2024 року Андрій Черковський отримав звання лейтенанта. 18 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині він отримав важке поранення. Медики робили все можливе, аби врятувати воїна.

«8 серпня 2025 року у військово-медичному клінічному центрі Вінниці захисник помер», — повідомили земляки.

Героя поховали на Алеї Слави міського кладовища.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Сумщині загинув пластун із Черкас Андрій Свистільник, який пішов боронити країну в перші місяці вторгнення.

