Вибори під час війни: Зеленський дав несподівану відповідь
Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну в кремлі постійно мусують тему президентських виборів — мовляв, їх треба проводити перед підписанням мирної угоди. Втім, проведення виборів під час бойових дій заборонено Основним законом України.
Під час нещодавнього спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення теми виборів наразі нічого не дає нашій країні і що політичних дискусій під час бойових дій не повинно бути, передає «РБК-Україна».
«Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо», — сказав він та додав, що наразі приорітетне питання — завершення війни, а не внутрішні політичні дискусії: «Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих».
Нагадаємо, що коментуючи нічний масований удар росіян по Україні, Зеленський назвав його «одним із божевільніших антирекордів росії» та додав, що наразі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну.
Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережі252
