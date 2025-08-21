41.02 / 41.52 47.86 / 48.46
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вибори під час війни: Зеленський дав несподівану відповідь

12:44 21 серпня 2025
Зеленський прокоментував тему виборів в Україні Фото зі сторінки президента в соцмережах

Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну в кремлі постійно мусують тему президентських виборів — мовляв, їх треба проводити перед підписанням мирної угоди. Втім, проведення виборів під час бойових дій заборонено Основним законом України.

Під час нещодавнього спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення теми виборів наразі нічого не дає нашій країні і що політичних дискусій під час бойових дій не повинно бути, передає «РБК-Україна».

«Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо», — сказав він та додав, що наразі приорітетне питання — завершення війни, а не внутрішні політичні дискусії: «Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих».

Нагадаємо, що коментуючи нічний масований удар росіян по Україні, Зеленський назвав його «одним із божевільніших антирекордів росії» та додав, що наразі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережі

РЕКЛАМА
252

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

М&#39;ясо. Фото pixabay

Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати

насіння базиліку

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

Ванна завжди буде чистою

Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки

Метод «двох ложок»

Насипте звечора ці 2 засоби в унітаз, і вранці він буде сяяти яскравіше сонячних променів

Наступний матеріал
Новини партнерів