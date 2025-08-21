Ніч терору і жодного натяку на мир: Зеленський відреагував на найпотужніший удар ворога

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар російської армії по Україні із застосуванням «Шахедів» та різних типів ракет, назвавши його «одним із божевільніших антирекордів» армії рф.

«Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу», — зазначив Зеленський.

За його словами, рятувальники працюють і в багатьох інших областях — від Запорізької до Волинської. «Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударні дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. На жаль, не всі», — додав він.

В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що росіяни застосували чотири аеробалістичні «Кинджали», дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, 19 крилатих ракет Х-101, які були запущені з літаків стратегічної авіації, 14 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря та одну ракету невстановленого типу з ТОТ Криму.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет «Калібр».

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

«Цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!» — резюмував президент України.

Нагадаємо, що у Мукачеві Закарпатської області через пожежу, яку спричинило влучання російської ракети, місцевим мешканцям порадили зачинити вікна та не перебувати на вулиці без особливої потреби — різко погіршилася якіст повітря.

