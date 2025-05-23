У путіна висунули умову для підписання мирної угоди з Україною

В росії, яка продовжує висувати Україні ультиматуми, вкотре починають говорити про нібито «нелегітимність» президента Володимира Зеленського та заявляють про необхідність проведення виборів глави держави перед підписанням мирної угоди.

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Про це, зокрема, заявив голова міністерства закордонних справ (МЗС) росії сергій лавров, якого цитує «Інтерфакс».



За словами лаврова, перед підписанням мирної угоди між Києвом та москвою для України «оптимальним варіантом» було б «проведення виборів».

«Будемо дивитися, хто має легітимність з української влади. Нинішня конституція України начебто дозволяє говорити про голову Верховної Ради, але оптимальним варіантом було б проведення виборів», — заявив лавров.

Також він додав, що, згідно з позицією російського диктатора володимира путіна, Зеленський нібито «не має легітимності».

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Зазначимо, що російська федерація регулярно ставить під сумнів легітимність президента Зеленського після завершення його конституційного п’ятирічного терміну 20 травня 2024 року. В москві стверджують, що без проведення нових виборів його повноваження нібито втратили силу. Ця теза активно розганяється пропагандою країни-терориста та росією на міжнародній арені.

Втім, українське законодавство чітко передбачає, що у воєнний час вибори не проводяться, а чинний президент продовжує виконувати свої обов’язки до інавгурації нового глави держави.

Про можливі вибори в Україні та перспективи заморозки війни читайте в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» керівника експертної групи Бюро аналізу політики, політолога та публіциста Віктора Бобиренка.

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