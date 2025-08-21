Новий розділ життя: онук Алли Пугачової прокоментував розлучення з Оленою Красновою

Внук Алли Пугачової Микита Пресняков, який напередодні повідомив в інстаграмі про розлучення з дружиною, моделлю Оленою Красновою, прокоментував їхнє розставання — але тільки після того, як під його постом шанувальники почали обговорювати подію.

ВІДЕО ДНЯ

«Я в шоці. Чому розлучилися? Що трапилося?», «Вона: красива, молода, з гарним апетитом на життя, побачити світ, взяти з цих відносин максимум плюшок, граючи роль. Що хотіла, то отримала. Він: не ахти, але відомий, багатий. Повірив у її театральну любов! Якщо сім'я не виростає хоча б до трьох людей, у ній стає дуже порожньо і сумно», — пишуть фоловери Микити з приводу причин їхнього розриву. У результаті він був змушений прокоментувати одне із повідомлень.

«Не треба, будь ласка, гадати своєю „очевидністю“, коли ви поняття не маєте, що у нас буквально відбувалося за 10 років», — заявив він. У сторіс він також опублікував своє фото, підписавши його: «Новий розділ у моєму житті — вперед».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, напередодні 34-річний Пресняков повідомив у соцмережах, що розлучається з 28-річною Красновою після восьми років шлюбу. Як причини розлучення музикант вказав розбіжність із дружиною у поглядах «на життя і майбутнє». «Ми по-різному бачимо сім'ю, ролі у відносинах і те, яким має бути наступний етап», — написав він. Після цього в коментарях багато підписників Микити висловили жаль з приводу того, що сталося, зазначивши, що новина про розлучення пари стала для них неприємною несподіванкою.

Як відомо, Микита Пресняков та Олена Краснова одружилися у 2017 році. ЗМІ писали, що після весілля молода сім'я оселилася у квартирі, подарованій їм Аллою Пугачовою. Після нападу російського диктатора путіна на Україну пара виїхала до США. Минулої осені з'явилися чутки про розставання Олени та Микити. Тоді ґрунтом для розмов стало повернення Краснової до Росії зі США, де подружжя жило з 2023 року. Однак тоді Микита заперечував розрив із дружиною. Дітей у колишніх коханих немає.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Микиту ледь не застрелили у США.

РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook