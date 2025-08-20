«Ми виросли в різні боки»: чому онук Алли Пугачової розлучився після 10 років шлюбу

Старший онук Алли Пугачової, Микита Пресняков, якому не так давно виповнилося 34 роки, розлучився зі своєю дружиною Альоною Красновою, з якою прожив у шлюбі майже 10 років.

Про те, що історія кохання закінчена, Пресняков повідомив в Instagram й опублікував весільне фото.

Допис був спільним. Старший син Орбакайте та його колишня обраниця пишуть, що за період стосунків вони пройшли разом через багато подій, проте врешті-решт зрозуміли, що мають абсолютно різні погляди на сім'ю.

«Ми були разом майже десять років. Зустрілися дуже рано, коли ще тільки вчилися розуміти себе і цей світ. І всі ці роки були наповнені різним — світлом, радістю, помилками, труднощами, але найголовніше, вони були наповнені досвідом. Сьогодні ми розуміємо, що наші погляди на життя і майбутнє дуже різні. Ми по-різному бачимо сім'ю, ролі у стосунках і те, яким повинен бути наступний етап. Це не означає, що хтось правий або винен. Це означає, що ми виросли в різні боки», — йдеться у дописі.

За словами подружжя, рішення розірвати шлюб було для них доволі складним. Але вони з повагою ставляться до шляху, який пройшли пліч-о-пліч, і бажають одне одному лише щастя.

Зіркові родичі Преснякова на допис Микити поки що не відреагували.

Нагадаємо, Микита Пресняков познайомився з Альоною Красновою, донькою російського бізнесмена Романа Краснова, коли їй було лише 17 років і вона готувалася йти в 11 клас. У 2017 році пара одружилася. Краснова молодша за Преснякова на шість років.

Після початку «великої» війни Пресняков з дружиною переїхали жити до США. У Каліфорнії син Христини Орбакайте та Володимира Преснякова — молодшого будує кар'єру кліпмейкера, пише музику та виступає зі своїм гуртом.

