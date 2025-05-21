Поліцейський уклав на підлогу: онука Пугачової Микиту Преснякова мало не застрелили у США

Старший онук Алли Пугачової, Микита Пресняков, який нещодавно посварився з братом, Дені Байсаровим, сьогодні, 21 травня, святкує 34-й день народження.



З цього приводу близькі та друзі іменинника згадують у мережі різні історії, які траплялися у його житті.

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Також спогадами поділився і сам Микита, який розповів історію, що трапилася з ним близько 15 років тому, коли Пресняков навчався в американському приватному навчальному закладі.



Тоді викладач дав Микиті завдання підготувати номер для зйомок, в якому він начебто вривається у спеціальному камуфляжі з іграшковим пістолетом до квартири з метою пограбування.

На жаль, як з'ясувалося потім, юнак переплутав квартири і помилково увірвався до житла не зовсім адекватної родини, жильці якої могли його запросто вбити. На щастя, квартира знаходилась під спостереженням, і коли горе-грабіжник увірвався до житла, разом з ним там опинився і поліцейський, який вважав, що хтось збирається поквитатись з родиною, за якою вони слідкували.

Пізніше правоохоронці назвали Преснякова дурнем. Мовляв, молодий артист міг схопити кулю — або від членів родини, або від поліцейських — якби не послухався наказів.

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Микиті пощастило — співробітник місцевих органів кинувся до псевдозлочинця і поклав його на підлогу, приставивши зброю до скроні.

«Я спробував щось пояснити, але не встиг. Падаю на підлогу, а він приставляє до мене дуло пістолета. Коли все з'ясувалось, він взяв мене за руку і сказав: «Ти повний ідіот! Якби ти зробив зайвий не той рух, я б міг тебе застрелити», — згадує Пресняков.

Зараз, як відомо, старший спадкоємець Крістіни Орбакайте знову мешкає у США. За океан артист перебрався ще 2022 року. Незабаром до нього переїхала і дружина модель Альона Краснова.

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Всупереч передбаченням публіки, справи Микити за кордоном йдуть не так уже й погано. Але все ж таки, за сумною традицією, Преснякову там «щастить». Так, на початку цього року артист і його дружина постраждали від жахливої лісової пожежі, яка пройшла Каліфорнією.

Але й гарні моменти із онуком Примадонни теж відбуваються. Днями Пресняков повідомив в особистому блозі, що восени 2025-го вирушає до музичного туру. Тож попри все артист продовжує розвивати творчу кар'єру та насолоджуватися життям.

Раніше «ФАКТИ» писали, як самій Аллі Пугачовій вдається перемагати «хворобу королів» подагру.

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