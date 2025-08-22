- 21:03 Гниття фруктів на деревах у серпні: як цьому запобігти
- 20:39 З 2014 року боронив країну: в бою на Сумщині поліг захисник із Хмельниччини
- 20:16 Булка з яблуками: чудова випічка для літніх чаювань
- 20:04 Справжня «жінка-тропікана»: розкрито секрети чудового зовнішнього вигляду 48-річної Шакіри
- 19:41 Гарантія безпеки: США можуть закрити небо над Україною
- 19:40 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 19:22 Терезам — «Колесо Фортуни» та зміни, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 23 серпня
- 19:22 Не такі, як інші: у Джеффа Безоса і Марка Цукерберга помітили рису, яка відрізняє їх від багатьох людей
- 19:01 Провісник швидкої смерті двигуна: який запах має насторожити водія
- 18:45 «Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»
- 18:34 Найкращий момент життя: Меган Маркл приголомшила зізнанням
- 18:18 Помилки минулого впливають на Україну: Андрій Пелюховський про шляхи розвитку країни
Не такі, як інші: у Джеффа Безоса і Марка Цукерберга помітили рису, яка відрізняє їх від багатьох людей
Багато кому відомо, що власник Amazon Джеф Безос і Марк Цукерберг, якому належать компанія Meta, входять до числа найбільш заможних людей світу.
Про цих людей, здається, відомо чимало: чому вони віддають перевагу на сніданок, як люблять відпочивати, який у них улюблений вид спорту тощо.
Але, як виявилось, на деякі характеристики мільярдерів раніше не звертали уваги, і першим це зробили у соцмережі Х (колишній Twitter).
Йдеться про зріст багатіїв.
Коли порівняли, на скільки високі багаті чоловіки, виявилася наступна картина:
- Марк Цукерберг (статки у 216 млрд доларів) — 171 см;
- Джефф Безос, Amazon (215 млрд доларів) — 171 см;
- Сергій Брін, Google (138 млрд доларів) — 173 см;
- Майкл Блумберг, Bloomberg (105 млрд доларів) — 170 см;
- Дженсен Хуанг, Nvidia (98,7 млрд доларів) — 171 см;
- Ерік Юань, Zoom (4,5 млрд доларів) — 170 см;
- Тоні Ху, DoorDash (2,9 млрд доларів) — 170 см.
«У цьому щось приховане, але я не можу зрозуміти, що саме», — прокоментував список його укладач, користувач під ніком taoki.
В той же час під його списком з'явились коментарі, в яких нагадують, що зріст найбагатшої людини у світі на даний момент, Ілона Маска, становить 186 см. Тому цілком можливо, що висновки про те, що від висоти людини залежить її успішність в бізнесі — занадто передчасні.
Раніше «ФАКТИ» писали, якому wellness-гаджету віддають перевагу у 2025 році люди з грошима.90
Читайте нас у Facebook