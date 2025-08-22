Не такі, як інші: у Джеффа Безоса і Марка Цукерберга помітили рису, яка відрізняє їх від багатьох людей

Багато кому відомо, що власник Amazon Джеф Безос і Марк Цукерберг, якому належать компанія Meta, входять до числа найбільш заможних людей світу.

Про цих людей, здається, відомо чимало: чому вони віддають перевагу на сніданок, як люблять відпочивати, який у них улюблений вид спорту тощо.

Але, як виявилось, на деякі характеристики мільярдерів раніше не звертали уваги, і першим це зробили у соцмережі Х (колишній Twitter).

Йдеться про зріст багатіїв.

Коли порівняли, на скільки високі багаті чоловіки, виявилася наступна картина:

Марк Цукерберг (статки у 216 млрд доларів) — 171 см;

Джефф Безос, Amazon (215 млрд доларів) — 171 см;

Сергій Брін, Google (138 млрд доларів) — 173 см;

Майкл Блумберг, Bloomberg (105 млрд доларів) — 170 см;

Дженсен Хуанг, Nvidia (98,7 млрд доларів) — 171 см;

Ерік Юань, Zoom (4,5 млрд доларів) — 170 см;

Тоні Ху, DoorDash (2,9 млрд доларів) — 170 см.

«У цьому щось приховане, але я не можу зрозуміти, що саме», — прокоментував список його укладач, користувач під ніком taoki.

В той же час під його списком з'явились коментарі, в яких нагадують, що зріст найбагатшої людини у світі на даний момент, Ілона Маска, становить 186 см. Тому цілком можливо, що висновки про те, що від висоти людини залежить її успішність в бізнесі — занадто передчасні.

