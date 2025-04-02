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Найбагатші люди світу: хто з українців потрапив у список мільярдерів за версією Forbes

15:47 2 квітня 2025
Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко стали найбагатшими українцями за версією Forbes

Колишній президент України Петро Порошенко потрапив до переліку найбагатших людей світу за версією Forbes. Найбагатшим українцем видання назвало Ріната Ахметова. Forbes оприлюднив свій рейтинг 1 квітня.

Статки власника холдингу СКМ Ріната Ахметова оцінюють у 7,9 мільярда доларів. Він опинився на 390-му місці серед доларових мільярдерів світу. За рік його активи зросли на 3,9 мільярда доларів.

На другому місці серед найбагатших українців опинився власник інвестиційної групи Interpipe Віктор Пінчук. Його статки оцінили в 3,2 мільярда доларів. Він посів 1141-ту позицію у світовому рейтингу. За рік статки Пінчука зросли на 1,2 мільярда доларів.

Статки ж власника компанії Roshen Порошенка оцінили в 1,8 мільярда доларів. Він посів 1947-ме місце в списку багатіїв світу. В минулорічному рейтингу доларових мільярдерів Порошенко не згадувався.

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Статки головного акціонера компанії Kernel Андрія Веревського склали 1,4 мільярда доларів. Він отримав 2356-ме місце в рейтингу.

Статки власника Smart Holding Group Вадима Новинського і виконавчого директора Ferrexpo Костянтина Жеваго оцінюються у 1,2 мільярда доларів у кожного. Обидва бізнесмени ділять 2623-тє місце.

Крім того, цього року в списку доларових мільярдів від Forbes немає співвласника групи «Приват» Геннадія Боголюбова. Минулого року він ще був у списку.

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Найбагатшою людиною світу став засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск зі 342 мільярдами доларів. Другу та третю сходинку посіли засновник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг, активи якого оцінили у 216 мільярдів доларів, і засновник компанії Amazon Джефф Безос із 215 мільярдами доларів.

Як писали «ФАКТИ», згідно зі щорічної декларації Порошенка, оприлюдненій у реєстрі НАЗК, він збагатився на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік.

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