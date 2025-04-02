Найбагатші люди світу: хто з українців потрапив у список мільярдерів за версією Forbes

Колишній президент України Петро Порошенко потрапив до переліку найбагатших людей світу за версією Forbes. Найбагатшим українцем видання назвало Ріната Ахметова. Forbes оприлюднив свій рейтинг 1 квітня.

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Статки власника холдингу СКМ Ріната Ахметова оцінюють у 7,9 мільярда доларів. Він опинився на 390-му місці серед доларових мільярдерів світу. За рік його активи зросли на 3,9 мільярда доларів.

На другому місці серед найбагатших українців опинився власник інвестиційної групи Interpipe Віктор Пінчук. Його статки оцінили в 3,2 мільярда доларів. Він посів 1141-ту позицію у світовому рейтингу. За рік статки Пінчука зросли на 1,2 мільярда доларів.

Статки ж власника компанії Roshen Порошенка оцінили в 1,8 мільярда доларів. Він посів 1947-ме місце в списку багатіїв світу. В минулорічному рейтингу доларових мільярдерів Порошенко не згадувався.

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Статки головного акціонера компанії Kernel Андрія Веревського склали 1,4 мільярда доларів. Він отримав 2356-ме місце в рейтингу.

Статки власника Smart Holding Group Вадима Новинського і виконавчого директора Ferrexpo Костянтина Жеваго оцінюються у 1,2 мільярда доларів у кожного. Обидва бізнесмени ділять 2623-тє місце.

Крім того, цього року в списку доларових мільярдів від Forbes немає співвласника групи «Приват» Геннадія Боголюбова. Минулого року він ще був у списку.

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Найбагатшою людиною світу став засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск зі 342 мільярдами доларів. Другу та третю сходинку посіли засновник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг, активи якого оцінили у 216 мільярдів доларів, і засновник компанії Amazon Джефф Безос із 215 мільярдами доларів.

Як писали «ФАКТИ», згідно зі щорічної декларації Порошенка, оприлюдненій у реєстрі НАЗК, він збагатився на понад 4,6 мільярда гривень за 2024 рік.

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