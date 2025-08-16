- 15:51 «Для українців — нічого»: в Німеччині розкритикували зустріч путіна і Трампа
Всі збожеволіли через нього: експерти визначили головний модний wellness-гаджет 2025 року
Поки податкова інспекція України моніторить сомережі та сайти громадян з надією знайти у них додаткові джерела доходів, у західних країнах вирішили визначались з іншими питаннями — з тим, які гаджети найбільше впливають на стан здоров'я громадян.
І при цьому були виявлені досить дивні речі: українці купують гаджети, зовсім виходячи не з міркувань ціни.
Наприклад, один з фітнес-браслетів коштує дорожче за багато аналогів, вимагає щорічної підписки і навіть не вважає кроки, але саме його обирають відомі спортсмени, підприємці та знаменитості.
Спочатку Whoop створювався для елітних спортсменів, щоб допомагати їм відстежувати навантаження під час тренувань, процес відновлення та сон. Пристрій аналізує показники організму і дає персональні рекомендації щодо тренувань, відпочинку та способу життя
Згодом його аудиторія помітно розширилася. Whoop став популярним серед знаменитостей, у тому числі Кріштіану Роналду, Леброна Джеймса та Майкла Фелпса. Його почали носити керівники технологічних компаній у Кремнієвій долині та навіть сам принц Вільям. А тепер трекер взагалі використовують всі: і любителі фітнесу, і ті, хто просто хоче більше знати про стан свого здоров'я, і ті, хто хоче підкреслити свій статус.
На відміну від більшості фітнес-браслетів, Whoop не відстежує кроки і не надсилає повідомлення. Основний акцент зроблено на трьох напрямках — навантаження, відновлення та сон. Для останнього доступні докладні звіти про тривалість та якість сну, його регулярність та якість. До речі, Whoop не має екрана, тому вся взаємодія з гаджетом відбувається через спеціальний додаток для телефону.
Втім, думки про інновацію розходяться. У ТікТоку та інших соцмережах його не перестають хвалити і називають «кращим пристроєм Землі». Крім того, як стверджують представники Whoop, посилаючись на дослідження, їхній браслет — один із найточніших wellness-трекерів. Однак деякі, як і раніше, налаштовані до аксесуару скептично і стверджують, що секрет його успіху криється в хорошому маркетингу.
Тому українським виробникам, певно, варто використовувати досвід просування цього трекеру, але без зайвих перебільшень, і враховуючи як негативні, так і позитивні якості.
Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про «хитрість», яка допоможе заощадити 60 відсотків заряду самартфона.72
