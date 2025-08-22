41.01 / 41.50 47.69 / 48.32
Три роки в'язниці військовозобов'язаним за спробу виїхати з України: Кабмін подав до парламенту відповідний законопроєкт

13:10 22 серпня 2025
Кабмін пропонує ув&#39;язнення за незаконний виїзд військовозобов&#39;язаних за кордон

Спроби незаконного перетину державного кордону військовозобов'язаними українцями досягли чималого розмаху та вигадки. Як результат, Кабмін запропонував нардепам карати військовослужбовців, які намагаються залишити Україну під час війни, позбавленням волі до 3 років і грошовим штрафом більш ніж на 100 тисяч гривень.

Сам законопроєкт авторства Кабінету Міністрів України був зареєстрований у ВР за номером 13 673. Уряд пропонує посилити покарання за незаконне перетинання державного кордону України.

Так, статтю 332−2 Кримінального кодексу України планується доповнити пунктом про покарання за перетин або спробу перетину державного кордону в умовах військового чи надзвичайного стану. За це пропонують карати у вигляді:

- штраф у розмірі від 119 до 170 тисяч гривень;

- позбавлення волі терміном до 3 років.

Покарання можна уникнути у разі повернення в Україну протягом 3 місяців після скоєння злочину, до пред'явлення звинувачення у цьому та добровільно повідомити правоохоронців.

Про гостроту проблеми незаконного перетину кордону говорить статистика, наведена в пояснювальній записці — так, з 22 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року під час спроби виїхати з України було затримано близько 47 тисяч військовозобов'язаних, у тому числі 4 тисячі з фіктивними документами права на виїзд. Також зростає і кількість спроб незаконного перетину кордону — з 3 тисяч 2021-го до більш ніж 20 тисяч 2024-го.

Раніше в уряді повідомили, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця.

67

