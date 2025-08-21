- 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
В уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця
В Україні, де триває загальна мобілізація, Міністерство оборони до 31 грудня 2026 років планує мобілізовувати по 2500 українців щомісяця. Про це йдеться у проєкті Програми дій уряду.
Так, у представленому плані вказано, що до кінця 2026 року щомісяця потрібно забезпечити стабільне виконання планових показників:
- рекрутинг громадян України — укладення 3500 контрактів на військову службу;
- рекрутинг іноземців та осіб без громадянства — укладення 1000 контрактів на військову службу;
- пряма мобілізація до військових частин — залучення 2500 громадян України до визначених підрозділів по мобілізації.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років. Президент зазначив, що це «позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні».
Також в Міністерстві оборони України повідомили, що військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.66
