Втеча на самокатах: біля Ужгорода затримали «гонщиків» до ЄС

15:53 15 серпня 2025
Прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися перетнути кордон на самокатах&nbsp;— Фото: ДПСУ

В Україні, де триває загальна мобілізація, затримали порушників, які намагалися перетнути кордон на самокатах. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Поблизу Ужгорода прикордонники зупинили двох порушників, які прямували в бік кордону на самокатах. До держрубежу залишалося 300 метрів. Вони зізналися: планували оминути пункти пропуску, щоб потрапити до країн ЄС для проживання, роботи та уникнення кримінальної відповідальності. Маршрут продумали заздалегідь і, користуючись знанням місцевості, вирушили в дорогу. Після встановлення всіх обставин справи їх буде притягнуто до адмінвідповідальності», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Закарпатті викрили схему для ухилянтів. Правоохоронці затримали авто з ухилянтами в Рахівськомо районі Закарпатської області. Водієм виявився 31-річний львів’янин, який переобладнав автівку «Renault Trafic» під карету швидкої медичної допомоги і намагався перевезти до прикордонної зони двох військовозобов’язаних чоловіків. Один з них був перевдягнутий у форму фельдшера, а інший вдавав хворого. Сам же зловмисник виконував роль водія.

