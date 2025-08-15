- 16:59 Як обрізати сливу в серпні, щоб не знищити дерево: поради садівникам
- 16:37 Хоче, щоб була як Ольга Куриленко: Джефф Безос має намір запропонувати роль «дівчини Бонда» своїй дружині
- 16:22 Можливо, до 1700 гривень: в Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години
- 16:11 Вже проплакалась: популярні артисти перевипустили скандальний кліп
- 15:54 У Дніпрі пройшов третій освітній майстер-клас Build Up за підтримки Favbet Foundation та Андрія Матюхи
- 15:53 Втеча на самокатах: біля Ужгорода затримали «гонщиків» до ЄС
- 15:33 Від обіймів Діани до крижаної тиші — як Вільям і Гаррі втратили один одного
- 15:27 Не хочеться гучних заяв: Ілона Гвоздьова висловилася про розлучення з чоловіком
- 15:23 США сподіваються виторгувати у путіна припинення вогню
- 15:12 Як врятувати білу футболку після плями кетчупу: поради, що справді діють
- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
Втеча на самокатах: біля Ужгорода затримали «гонщиків» до ЄС
В Україні, де триває загальна мобілізація, затримали порушників, які намагалися перетнути кордон на самокатах. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
«Поблизу Ужгорода прикордонники зупинили двох порушників, які прямували в бік кордону на самокатах. До держрубежу залишалося 300 метрів. Вони зізналися: планували оминути пункти пропуску, щоб потрапити до країн ЄС для проживання, роботи та уникнення кримінальної відповідальності. Маршрут продумали заздалегідь і, користуючись знанням місцевості, вирушили в дорогу. Після встановлення всіх обставин справи їх буде притягнуто до адмінвідповідальності», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Закарпатті викрили схему для ухилянтів. Правоохоронці затримали авто з ухилянтами в Рахівськомо районі Закарпатської області. Водієм виявився 31-річний львів’янин, який переобладнав автівку «Renault Trafic» під карету швидкої медичної допомоги і намагався перевезти до прикордонної зони двох військовозобов’язаних чоловіків. Один з них був перевдягнутий у форму фельдшера, а інший вдавав хворого. Сам же зловмисник виконував роль водія.78
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня