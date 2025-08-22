Зірка «Джентльмен-шоу» Олег Філімонов вперше розповів про трагедію у родині

Український актор Олег Філімонов розповів про трагедію, яка сталася у його родині у травні 2021 року. 30 травня 2021 помер його 15-річний онук Еван Григор.

Про це зірка «Джентльмен-шоу» розповів в інтервʼю Славі Дьоміну.

За словами Філімонова, юного Евана родина ніжно називала головною надією сімʼї. Хлопець раптово знепритомнів під час гри у баскетбол. Медики, які прибули на місце, не змогли врятувати підлітка й констатували смерть.

Згодом стало відомо, що причиною була гостра кардіоміопатія. Це захворювання нерідко забирає життя навіть у зовсім здорових, на перший погляд, людей.

Еван також не мав жодних скарг на здоровʼя. Він навчався у морехідному закладі, проходив медичні комісії та обстеження, і лікарі не знаходили серйозних відхилень.

Для Філімонова смерть онука стала ударом, який неможливо описати словами.

В той трагічний момент він залишався біля хлопця до приїзду лікарів. Втрату він переживав надзвичайно тяжко, відчуваючи не лише моральний біль, а й фізичне виснаження.

«Він впав і помер. Можна сказати, що це інфаркт. До цього він не страждав. Він же в морехідці навчався, там комісія медична, його моя дружина водила до кардіологів, обстеження він пройшов.

Напевно, треба бути сильним. Не знаю, як впорався з цим. Мені було дуже погано, фізично погано. Мені не вистачало кисню, відчував, що зараз знепритомнію», — зізнався Філімонов.

Олег Філімонов — український гуморист, кандидат філологічних наук, підприємець, педагог, учасник команди КВК «Одеські джентльмени», ведучий телепередач «Джентльмен-шоу», «Камера сміху», «Філімонов та компанія». Народний артист України. А ще він «найзапекліший патріот Одеси».

