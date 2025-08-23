- 17:39 Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати
Ціни на паливо повелися несподівано: що сталося і чого очікувати
На тлі історичного подорожчання палива в росії, на українських АЗС ціни на бензин, дизпаливо та автогаз знизилися. Причому найпомітніше подешевшав бензин — від 50 копійок до 1,5 гривні.
Про це свідчать дані порталу «Мінфін» з цінами за четвер, 21 серпня. При цьому найдорожчий А-95 «преміум» коштує майже 62 гривні за літр, а найдешевший А-92 56,65 грн, причому останній і подешевшав у середньому на 1 літрі на 1,56 грн.
Таке падіння цін видається дещо дивним, особливо на тлі зростання цін на нафту, яка на 22 серпня коштує приблизно на 0,5% більше, ніж днем раніше — від 63 до 67 доларів за барель залежно від марки «чорного золота».
Цікаво, що крім бензину та дизеля подешевшав і автогаз, щоправда, набагато скромніше, лише на 16 копійок, або 0,4%, до 34,28 грн за літр. Втім, ціни на нього залишаються відносно стабільними все літо, з невеликою тенденцією до зниження — з 34,82 грн за літр на початку червня до нинішніх 34,28 грн.
Водночас бензин і дизпаливо влітку тільки дорожчали, наприклад, А-95 2 червня коштував 54,5 грн за 1 літр, тоді як 21 серпня це 58,6 грн, а 20 серпня — 58,9 грн.
Тим часом у жовтні українцям прогнозують серйозний стрибок цін на бензин і дизпаливо приблизно на 3−5 гривень за 1 літр, що може призвести до зростання витрат на 700 гривень на місяць.72
