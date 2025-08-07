У росії встановлено новий історичний рекорд цін на бензин: відзначилися українські дрони

Атака українських дронів на початку серпня на два російські нафтопереробні заводи призвела до історичного зростання цін на бензин у рф. Внаслідок точного удару помітно впало виробництво палива, і тому оптова ціна на бензин встановила історичний рекорд.

Про це повідомляє The Moscow Times, за даними якого на санкт-петербурзькій товарно-сировинній біржі вартість Аі-95 другий день поспіль встановила історичний рекорд. Так, за 1 тонну просили 77 967 рублів (866 доларів), причому ціна додала 1,2% за день.

Гуртова ціна бензину Аі-92 також зросла на 1,01% — до 67 314 рублів за тонну (747 доларів) і впритул наблизилася до абсолютного максимуму, показаного у вересні 2023 року, у 70 тисяч рублів за тонну. Загалом з початку року бензин в опті подорожчав на 30%. І цей тренд може продовжитися, оскільки на ринку виникла загроза дефіциту.

Це стало наслідком атаки українських дронів на:

Новокуйбишевський НПЗ потужністю 8,3 млн тонн на рік повністю припинив роботу;

Рязанський НПЗ, найбільший у «роснафті», що входить до топ-5 найбільших у росії та постачає, зокрема, продукцію у московський регіон, зупинив приблизно половину потужностей.

З трьох установок переробки нафти на Рязанському НПЗ вийшли з ладу дві, а його ремонт може затягнутися на тиждень або навіть кілька тижнів. Наслідком цього може стати зростання цін на бензин у росії у роздріб. При цьому паливо на АЗС різко дорожчає 6 тижнів поспіль.

Так, у москві за липень та перший тиждень серпня Аі-92 та Аі-95 подорожчав у середньому майже на рубль, а з початку року — на 2,72 та 2,9 рубля відповідно, за даними московської паливної асоціації. Загалом з початку року роздрібні ціни на бензин у росії, за даними росстату, зросли на 11%, що може спричинити зростання цін і на інші товари та послуги.

Зазначимо, що в Україні також прогнозують зростання роздрібних цін на паливо, і якщо до кінця року його обіцяють досить плавним, то вже на початку 2026-го через зростання акцизів на бензин подорожчання буде помітнішим.

