З жовтня на бензин доведеться витрачати за місяць на 700 гривень більше: водіям прогнозують зростання цін

За прогнозами експертів, через запровадження нових акцизів українцям варто готуватися до подорожчання палива на початку 2026 року. Однак насправді зростання цін може статися вже у жовтні. Про це повідомляє Autodosug, за даними якого з жовтня 2025 року ціни на бензин і дизель можуть зрости щонайменше на 3−5 гривень за літр. І причина не лише у коливаннях світових котирувань на нафту, а й у запровадженні додаткового вуглецевого регулювання в Європейському союзі, яке безпосередньо вплине на український ринок.

Так, йдеться про початок другого етапу системи ETS-2, що охоплює транспортний сектор та зобов'язує імпортерів пального купувати спеціальні квоти на викиди CO₂. Оскільки Україна імпортує значну частину нафтопродуктів з країн ЄС, нові витрати неминуче закладаються у кінцеву вартість пального на українських АЗС. В результаті вже з 1 жовтня ціна пального може зрости.

Додатковим фактором є світові котирування: нафта марки Brent за останні два місяці подорожчала на 12%, і аналітики прогнозують подальше зростання до 90−95 доларів за барель. Це також формує тиск на кінцеву ціну для споживачів. Ситуацію ускладнює й нестабільний курс гривні, що впливає на вартість імпортних енергоносіїв.

Для рядових водіїв подорожчання означає додаткові витрати в середньому на 500−700 гривень щомісяця при стандартному пробігу, а власникам комерційного транспорту доведеться віддати ще більше. Останнє може викликати зростання цін на товари, які вони перевозять, вже для всіх українців.

Зараз, за інформацією порталу Мінфін, ціна 1 літра бензину та дизеля становить, відповідно, 58 та 56 гривень.

Тим часом, як писали «ФАКТИ», росіяни знову завдали удару по найбільшому в Україні НПЗ — Кременчуцькому.

