Час виконання бажань: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 серпня

У серпні 2025 року фази Місяця, як завжди, матимуть значний вплив на наші настрої, самопочуття та ефективність у повсякденних справах.

23 серпня очікується дивовижний молодик по осі творення, в аспекті в поєднанні з однією з найзначніших зірок на небі — Регул, серцем сузір'я Лева, королівською зіркою, відомою як Страж Півночі.

Молодий місяць у Діві надає новому місячному місяцю особливого забарвлення, вважає астрологиня Марина Скаді.

Енергія молодика 23 серпня особливо підходить для тих, хто працює у сферах надання послуг, психології, медицини, а також для всіх, хто прагне внести лад у своєму житті та житті інших.

Однак варто пам'ятати, що молодик відбувається за напруженого аспекту до Урану — планети несподіванок і проривів. Це може виявитися як раптове осяяння, зміна курсу, звільнення від старих структур. Те, що здавалося стабільним, може змінитись, а те, що було приховано, може спливти і кардинально змінити плани, вважає Марина Скаді.

У день молодика особливо важливо створити простір тиші та порядку. Можна провести ритуал очищення — тілесного, емоційного, ментального.

Овен

Овни можуть мати день без будь-яких втрат та ексцесів. Головне — позитивне мислення: про що думатимете, то до себе й притягнете — то нехай це буде лише гарне та приємне, а не погане.

Телець

Тельцям не можна залишати поза увагою близьких людей. Знайдіть для них час, допоможіть, разом погуляйте чи вирішіть будь-які проблеми.

Близнюки

Близнюкам потрібно поспішати повільно, не хапаючись за кілька справ одразу. Ви, швидше за все, не встигнете зробити все відразу, тому потрібно вибрати одне і працювати над ним, не поспішаючи.

Рак

Ракам варто зайнятися роботою. Це найкращі ліки від поганого настрою. Робота, бажано монотонна й та, що не потребує серйозних зусиль та підвищеної уваги, допоможе повернутися у реальність та подивитися на проблему з боку.

Лев

Левам краще провести час зі старими друзями — спільні спогади не лише піднімуть настрій, а й надовго налаштують на позитивний лад.

Діва

Дівам варто трохи розслабитися. Субота — не найкращий день для «розбору польотів» — не варто критикувати себе за колишні помилки — головне, не повторювати їх у майбутньому.

Терези

Терезам, складаючи плани на найближче майбутнє, варто правильно розрахувати свої сили. Ставте собі реальні цілі, щоб на половині шляху несподівано для себе не зійти з дистанції.

Скорпіон

Скорпіонам день потрібний для відновлення сил. Його краще провести на природі: походити босоніж по траві, погуляти лісом, посидіти на березі річки. Так вдасться набути внутрішньої гармонії.

Стрілець

Стрільцям варто йти тільки до тих цілей, які дійсно мають для вас значення, решта буде лише марною тратою часу і сил, від якої необхідно відмовитися.

Козоріг

Козорогам важливо бути максимально обережними з думками та мріями. Мрії можуть здійснитися майже миттєво, тому необхідно визначити пріоритети, щоб не виявилося, що вам потрібно було зовсім інше.

Водолій

Водоліям варто почекати з ухваленням серйозних рішень. Під впливом емоцій ви можете неправильно оцінити вихідні дані і, в результаті, зробити неправильний висновок.

Риби

Рибам потрібно не прогаяти по-справжньому перспективну ідею, яка спаде на думку. Необхідно записати все, а потім вибрати з них ту, яка допоможе вирішити важливе питання. Рухайтеся тільки вперед, до нового — і у вас все вийде.

