Остання літня повня: коли вона станеться і що принесе знакам зодіаку Місяць у Водолії

Дев'ятого серпня 2025 року о 10:55 за київським часом відбудеться повний місяць у знаку Водолія. Ця астрологічна подія є унікальною, оскільки вона символізує початок нової ери і востаннє подібні енергії були 84 роки тому. Серпнева повня відбувається у Водолії під керуванням Урана, який нещодавно увійшов на знак Близнюки, пояснює астрологиня Марина Скаді.

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Таке поєднання — Повний місяць у Водолії на тлі Урана в Близнюках — це потужний імпульс для ментального пробудження. Воно може принести несподівані ідеї та нові перспективи, спонукаючи нас переглянути звичні схеми мислення та комунікації. Воно завжди про свободу, колективну свідомість, майбутнє.

«При повному Місяці у Водолії, Сонце завжди знаходиться навпроти — у Леві, відповідно, у цей період активна вісь Лев-Водолій, яка характеризує індивідуальність та колектив, творчість та авантюризм», — розповідає Скаді.

Повний місяць 9 серпня може спровокувати внутрішні конфлікти між особистими бажаннями та громадськими очікуваннями. Те, що раніше здавалося важливим, може втратити актуальність, а на перший план вийдуть нові пріоритети.

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Оскільки повний місяць збігається з періодом ретроградного Меркурія, це ідеальний час для того, щоб повернутися до старих проєктів. Переосмисливши їх під новим кутом, ви зможете підвищити їхню ефективність. Це особливо сприятливо для сфер, пов'язаних із технологіями, комунікаціями, дизайном та освітою.

«Це повний місяць — свого роду портал у майбутнє. Однак пройти через нього можна тільки з відкритим серцем і ясним розумом. Не поспішайте діяти, спочатку прислухайтеся до себе і усвідомте, що для вас дійсно важливо. Особливо сильний вплив цієї повні відчують представники знаків Водолія, Близнюків і Лева, які народилися у другій декаді, а також ті, у кого є планети в 16−18° цих знаків. Для вас це час рішучих дій, коли потрібно прийняти виклик і вийти із зони комфорту», — пише Марина Скаді.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, на яких чекає успіх цього тижня.

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Фото: stellarium-web.org

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