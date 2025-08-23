- 13:57 Допоможе «Каліфорнія»: чому Кейт та Вільямку не доведеться витрачати кошти на купівлю меблів для нового дому
Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків
В Україні скоро стартує опалювальний сезон, коли багато родин зможуть отримати від уряду грошову допомогу на оплату опалення.
В той же час фахівці попереджають власників газових котлів та плит про необхідність пройти саме зараз технічне обслуговування для власної безпеки, адже навіть незначні несправності можуть призвести до серйозних аварій. Про це, зокрема, говориться в повідомленні однієї з обласних філій «Газмережі».
Вартість комплексного обслуговування становить 1500 грн і включає повну перевірку та налаштування обладнання.
Послуга добровільна, її можна замовити через «Газмережі» або у газовиків, які оглядають газопроводи.
Йдеться про регулярне технічне обслуговування відповідної техніки, яке бажано здійснити напередодні опалювального сезону, щоб уникнути несправностей.
Як наголошують фахівці, навіть дрібна несправність котла, якщо її не усунути вчасно, може призвести до серйозної аварії, яка поставить під загрозу безпеку не лише однієї квартири, а й усього будинку.
Саме тому газовики радять замовляти перевірки. Наразі вартість комплексного пакетного обслуговування котла та плити становить 1500 гривень.
Комплексний пакет обслуговування включає:
• перекриття крана перед приладом та його візуальний огляд;
• очищення горілок і форсунок;
• перевірку роботи автоматики безпеки;
• змащення кранів;
• очищення датчиків і електродів;
• пусконалагоджувальні роботи.
Послуга надається виключно на добровільній підставі.
Замовити перевірку можна:
• у Центрі обслуговування клієнтів «Газмережі»;
• через газовиків, що проводять огляд газопроводів у вашому будинку.
Також газовики нагадують, що у деяких областях українці можуть отримати від благодійників допомогу для перевірки безпеки газових систем та стану газового обладнання.422
