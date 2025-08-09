Деякі українці отримають додаткові виплати: кому будуть доступні майже 20 тисяч грн до опалювального сезону

- 21:04 Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм
Уже наступного опалювального сезону 2025/2026 року частина українських сімей зможе отримати фінансову допомогу на оплату опалення. Йдеться про 19 400 гривень на кожне домогосподарство, що використовує тверде паливо для обігріву. Про це повідомила заступник глави Офісу президента Ірина Верещук.
Цю ініціативу підтримують міжнародні партнери, серед яких США, ЄС, Німеччина, Велика Британія, Норвегія та Швейцарія.
Загальний бюджет програми становить майже 3,5 мільярда гривень, які спрямують на допомогу сім'ям у підготовці до зими.
Пріоритет надаватимуть сім'ям, які проживають у 10-кілометровій зоні від кордону з росією або лінії активних бойових дій. Однак подати заявку можуть і жителі інших прифронтових районів, якщо вони відповідають певним критеріям вразливості, зокрема:
• низький дохід;
• похилий вік;
• наявність дітей.
Згідно з проєктом постанови, допомога буде одноразовою сезонною виплатою, що надається на одне домогосподарство.
Важливо, що право на неї мають лише мешканці будинків, які опалюються твердим паливом.
Виплати почнуть розподіляти після ухвалення проєкту, щоб сім’ї встигли закупити паливо до початку опалювального сезону.
Досвід попередніх років показує ефективність такої допомоги. Так, протягом опалювального сезону 2024−2025 років близько 500 000 домогосподарств отримали загалом 3,24 мільярда гривень.
Як писали «ФАКТИ», цього літа в Україні запровадили новий вид виплат — базову соціальну допомогу, яку призначають малозабезпеченим.85
