Допоможе «Каліфорнія»: чому Кейт та Вільямку не доведеться витрачати кошти на купівлю меблів для нового дому

Принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон та вся їх велика сім'я готується до переїзду в просторий особняк Forest Lodge у Віндзорському Великому парку, який налічує вісім спалень і відрізняється значними масштабами, що дозволить сім'ї почуватися максимально комфортно.

Сім'я планує в'їхати до нового дому до Різдва, що ЗМІ Сполученого Королівства сприймають одночасно з сумом і радістю. Щодо радості — зрозуміло, адже нове житло — це новий простір і нові перспективи. Щодо суму — переїзд має відбутися після того, як Вільям стане королем, тобто, його батько Чарльз III відійде з життя. На жаль, саме такі жорсткі перспективи майбутніх місяців.

Втім, трохи скрасить перспективу переїзду той факт, що Вільяму та Кейт не доведеться витрачати кошти на покупку нових меблів для облаштування особняку. Адже для цих цілей їм відкритий доступ до величезного складу, що знаходиться на території Віндзорського замку та відомий під назвою «Каліфорнія». Сховище отримало свою назву завдяки вражаючим розмірам, які можна порівняти з однойменним американським штатом.

Усередині складу «Каліфорнія» зібрано меблі, подарунки та твори мистецтва, які не увійшли до основної Королівської колекції. Багато предметів вважаються надмірними або недостатньо цінними для постійної експозиції, проте вони ідеально підходять для облаштування нових резиденцій членів королівської родини.

За інформацією королівського біографа Річарда Кея, Кейт Міддлтон вже «придивилася» на «Каліфорнії» для нового дому великий обідній стіл.

Саме сховище було збудовано у 2019 році з ініціативи покійної королеви Єлизавети II. Його площу можна порівняти з вісьмома тенісними кортами. А спочатку воно призначалося для тимчасового розміщення Королівської колекції на час масштабної реконструкції Букінгемського палацу, яка триває з 2017 року та завершиться лише до 2027 року.

Як відомо, Forest Lodge стане постійним будинком для родини Уельських після того, як принц Вільям зійде на престол. Особняк обладнаний тенісними кортами, просторою залою для балів та іншими зручностями. Родина планує в'їхати в новий будинок до Різдва, а за його оренду виплачуватиметься ринкова вартість. Саме головне, що переїзд у Forest Lodge дозволить Кейт, Вільяму та їхнім дітям — Джорджу, Шарлотті та Луї — зберегти приватність та індивідуальність.

Також нагадаємо, що раніше скандально відома родичка Уельских, дружина принца Гаррі Меган Маркл здивувала глядачів своїм підходом до приготування страв під час кулінарного шоу.

