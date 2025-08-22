До чого тут паста? Меган Маркл здивувала коштовностями на пальцях під час приготування їжі

Герцогиня Сассекська продовжує будувати кар'єру телекухаря, не забуваючи при цьому шокувати публіку деякими своїми заявами та звичками.



Так, днями вона опублікувала в соцмережах новий ролик, який анонсує другий сезон її кулінарного шоу.

У короткому ролику Меган без макіяжу, під пісню «Mia Cara, Mia Amore» Аннетт Фунічелло, демонструє, як вона готує страву з часником, лимонами, оливковою олією та спагетті. Також на кухні можна побачити кілька банок джему її бренду As ever.

«Готую не лише пасту (з домашніми консервованими лимонами)… скоро на нас чекає ще багато смачного», — написала вона під відео.

Пасту Меган прикрасила свіжим базиліком, тертим пармезаном та ще більшою кількістю оливкової олії, та налила собі рожевого вина теж від її бренду As ever. Вийшло начебто дуже апетитно.

Втім, увагу глядачів привернула не паста з консервованими лимонами, а, те, наскільки «переобтяжені» була коштовностями пальці дружини принца Гаррі.

Так, на руках Меган можна помітити годинник в стилі принцеси Діани Cartier Tank Française, який став її улюбленою прикрасою та оцінюється у 24 тисячі доларів, браслет тієї ж фірми з 18-каратного золота за 9,5 тисячі доларів та тенісний браслет Jennifer Meyer за три тисячі доларів.

Також можна помітити обручку з валлійського золота, подаровану Меган королевою Єлизаветою II, яка коштує 13 тисяч доларів, і «кільце вічності» за 108 тисяч доларів. Нарешті, серед прикрас — заручне кільце з діамантом ограновування «подушка» та двома круглими діамантами з особистої колекції принцеси Діани. Воно оцінюється у 162 тисячі доларів.

«Пані Меган, до чого тут паста? Ви вихваляєтесь своїми коштовностями, чи ведете кулінарне шоу», «Я на кухні намагаюсь ніколи не носити коштовності, адже це так незручно, і заважає готувати», «Носити стільки прикрас на кухні — дуже незручно», — пишуть глядачі.

Втім, як відомо, у кожної господині є власний погляд на те, що краще носити на кухні. Тим більше, що Меган давно звикла до королівської розкоші, тому навіть під час готування вона вважає за краще виглядати бездоганно.

Зазначимо, що кулінарне шоу «З любов'ю, Меган» глядачі часто оцінюють як нещире, але його все ж таки продовжили на другий сезон. Багато інших проектів подружжя, зокрема джеми бренду Меган American Riviera Orchard, також критикували.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому передчасна смерть принцеси Діана стала великою трагедією для принців Вільяма та Гаррі.

