Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми переїжджають у новий будинок: що стало причиною

Британська королівська родини володіє кільком об'єктами нерухомості, включно з тими, де, за легендами, колись бачили привидів та інших незвичних істот. Втім, останні новини про те, що сімейство міняє будинок проживання, ніяк не по'вязані з дивними істотами.

ВІДЕО ДНЯ

Справа в тому, що колишній будинок став замалим для сімейства, в якому підростають діти, і Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми переїжджають у новий будинок вартістю 21 млн доларів, пишуть ЗМІ.

У 2022 році сім'я оселилася в котеджі Аделаїда неподалік школи Лембрук, де навчаються діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма. На жаль, саме в цьому котеджі старший син британського монарха та його дружина пережили нещодавні трагічні події та важкі випробування: смерть Єлизавети II, онкологічні захворювання у Кейт та Чарльза III.

«"Останні кілька років були дуже важкими. Переїзд дасть їм можливість почати з чистого аркуша, залишити тяжкі спогади позаду», — наводить The Sun джерела слова з оточення принца і принцеси Уельських.

РЕКЛАМА

Проте королівське подружжя не планує переїжджати надто далеко, адже «Віндзор став для них домом». Так що їхньою новою резиденцією стане Форест-Лодж («лісовий будиночок»), який знаходиться в самому серці Великого Віндзорського парку. Цей котедж, збудований у георгіанському стилі, з дев'ятьма прольотами та венеціанськими вікнами, є пам'яткою архітектури ІІ категорії. Він набагато більший за котедж Аделаїда і має вісім спалень.

За словами джерела видання, Кейт та Вільям розраховують, що Форест-Лодж «стане їх домом назавжди». Також інсайдер уточнює, що пара сплатить усі витрати на переїзд та реновацію будинку самостійно, британських платників податків це не торкнеться.

РЕКЛАМА

Раніше стало відомо, чому шлюб Кейт Міддлтон та принца Вільяма опинився під загрозою розпаду.



Джерело фото: https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

181

Читайте нас у Facebook