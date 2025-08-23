Мадонна поділилася ексклюзивними кадрами зі святкування свого 67-річчя

На початку літа американська співачка Мадонна (Мадонна Луїза Вероніка Чикконе) привітала з 94-річчям свого батька, Сільвіо Чікконе, а у останній місяць літа приймала вітання сама — 6 серпня їй виповнилося 67 років.

Співачка з розмахом відзначила день народження в Італії серед своїх шістьох дітей, 28-річного коханого Акіма Морріса та друзів. Деталями свята зірка поділилася у соцмережах.

Мадонна зізналася, що цього дня народження здійснила свою давню мрію. Разом із сім'єю співачка відвідала Сієнське Паліо — традиційні кінні змагання, які відбуваються у Сієні (Тоскана) з 1482 року щороку 16 серпня.

«Немає слів, щоб описати хвилювання, напруження та урочистість цієї події! Це воістину священний ритуал, коли тисячі людей завмирають у тиші перед початком змагань! Самі перегони неможливо описати. Grazie Mille! Мрії збуваються! З днем ​​народження мене!», — написала співачка.

Саме свято зірка відзначила галасливою вечіркою, на якій зібралися її друзі, бойфренд Акім Морріс та діти: 28-річна дочка Лурдес, 25-річний син Рокко, 19-річний Девід Банда, 19-річна Мерсі та 13-річні близнюки Стелла та Естер. Співачка постала перед гостями у шовковому тренчі та сукні, яку пізніше змінила на мереживний корсет. Вона доповнила образ червоною помадою на губах та мереживними рукавичками.

Святковий торт у зірки був незвичайний — у формі популярної цього літа іграшки Лабубу, на якому було написано «З днем ​​народження, Мадуду».

Інші дні італійських канікул співачка проводила, насолоджуючись джелато (морозивом), прогулянками містом у компанії коханого та видами Тоскани.

Як відомо, Мадонна двічі була одружена — за актором Шоном Пенном і режисером Гаєм Річі. Старшу дочку Лурдеса зірка народила від бойфренда Карлоса Леона, а сина Рокко — від другого чоловіка Гая Річі. У цьому шлюбі пара всиновила Девіда Банду. У 2008 році подружжя розлучилося, і незабаром співачка усиновила ще трьох дітей: дочку Мерсі та близнюків Стеллу та Естер. З минулого літа Мадонна зустрічається із футболістом Акімом Моррісом.

Нагадаємо, що минулого року Мадонна проявила громадянську позицію і висловила обурення через перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, заявивши, що не бажає жити у концтаборі.

Фото: madonna/Instagram

