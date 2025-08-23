- 17:39 Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати
- 17:35 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 17:23 Як з м’ясистих «сливок» і «волового серця» зробити делікатес: секрети приготування в’ялених помідорів
- 17:01 Левам — «Вежа» та руйнування ілюзій, Скорпіонам — «Диявол» та перевірка на спокуси: Таро-прогноз на 24 серпня
- 16:41 «Результат нашого кохання»: Джеджула зворушив фото з маленькою Емілі
- 16:22 Працював 20 років, отримай пенсію: які виплати можна отримувати при виході на заслужений відпочинок
- 15:58 Мадонна поділилася ексклюзивними кадрами зі святкування свого 67-річчя
- 15:39 Популярні напої, які не варто давати дітям: шкодять мозку, серцю і кісткам
- 15:23 «Якщо путін знову нападе, ми повинні захищати себе та Україну», — німецький генерал
- 15:14 Окупанти атакують мирних: дрон убив чоловіка на Дніпропетровщині й поранив дитину на Херсонщині
- 15:01 Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти
- 14:41 Зберігатиметься аж до весни: ці поради врятують ваш урожай моркви
Мадонна поділилася ексклюзивними кадрами зі святкування свого 67-річчя
На початку літа американська співачка Мадонна (Мадонна Луїза Вероніка Чикконе) привітала з 94-річчям свого батька, Сільвіо Чікконе, а у останній місяць літа приймала вітання сама — 6 серпня їй виповнилося 67 років.
Співачка з розмахом відзначила день народження в Італії серед своїх шістьох дітей, 28-річного коханого Акіма Морріса та друзів. Деталями свята зірка поділилася у соцмережах.
Мадонна зізналася, що цього дня народження здійснила свою давню мрію. Разом із сім'єю співачка відвідала Сієнське Паліо — традиційні кінні змагання, які відбуваються у Сієні (Тоскана) з 1482 року щороку 16 серпня.
«Немає слів, щоб описати хвилювання, напруження та урочистість цієї події! Це воістину священний ритуал, коли тисячі людей завмирають у тиші перед початком змагань! Самі перегони неможливо описати. Grazie Mille! Мрії збуваються! З днем народження мене!», — написала співачка.
Саме свято зірка відзначила галасливою вечіркою, на якій зібралися її друзі, бойфренд Акім Морріс та діти: 28-річна дочка Лурдес, 25-річний син Рокко, 19-річний Девід Банда, 19-річна Мерсі та 13-річні близнюки Стелла та Естер. Співачка постала перед гостями у шовковому тренчі та сукні, яку пізніше змінила на мереживний корсет. Вона доповнила образ червоною помадою на губах та мереживними рукавичками.
Святковий торт у зірки був незвичайний — у формі популярної цього літа іграшки Лабубу, на якому було написано «З днем народження, Мадуду».
Інші дні італійських канікул співачка проводила, насолоджуючись джелато (морозивом), прогулянками містом у компанії коханого та видами Тоскани.
Як відомо, Мадонна двічі була одружена — за актором Шоном Пенном і режисером Гаєм Річі. Старшу дочку Лурдеса зірка народила від бойфренда Карлоса Леона, а сина Рокко — від другого чоловіка Гая Річі. У цьому шлюбі пара всиновила Девіда Банду. У 2008 році подружжя розлучилося, і незабаром співачка усиновила ще трьох дітей: дочку Мерсі та близнюків Стеллу та Естер. З минулого літа Мадонна зустрічається із футболістом Акімом Моррісом.
Нагадаємо, що минулого року Мадонна проявила громадянську позицію і висловила обурення через перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, заявивши, що не бажає жити у концтаборі.
Фото: madonna/Instagram76
