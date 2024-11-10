Не хочуть жити у концтаборах: Мадонна висловила обурення через перемогу Дональда Трампа на виборах президента США

Дональд Трамп скоро офіційно стане 47-м президентом США. Але не всіх американців влаштовує такий розклад. Так, відома співачка Мадонна у своїх соцмережах висловила обурення та розчарування у зв'язку з результатами президентських виборів.

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На думку попдіви, одна з причин перемоги Дональда Трампа — це мізогінія, пишуть закордонні ЗМІ.

«Сьогодні вранці я прокинулася з думкою про те, що Америка ненавидить жінок. <…> Я спустилася у класну кімнату до моїх дочок, які навчаються вдома, — вони в цей час проходили тест через вибори, а їм лише 12», — написала співачка.

Нагадаємо, що всього у 66-річної Мадонни шестеро дітей: біологічні — 28-річна Лурдес та 24-річний Рокко, а також прийомні — 19-річний Девід, 18-річна Мерсі та 12-річні близнюки Стелла та Естер.

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Стелла та Естер родом з африканської країни Малаві. За словами артистки, вона тепер не впевнена, чи не вважатиме новий уряд США її дочок «паразитами», адже Трамп відомий своєю жорсткою позицією щодо мігрантів.

«Але Америка ненавидить не тільки жінок. Вона ненавидить свободу. Люди хочуть зниження податків, і їм все одно, якщо заради цього їм доведеться жити в тоталітарній державі. Я не хочу прощатися з нашою демократією!» — заявила Мадонна.

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Співачка переконана, що та кількість голосів, яку отримав Трамп на виборах, є явним показником того, що американське суспільство готове змиритися з диктатурою: «Я не хочу, щоб мої друзі, які не народилися в США, опинилися в таборах для інтернованих. Я хочу, щоб мої дочки та їхні друзі відчували, що їх цінують, що вони не другого сорту. Як могли жінки голосувати за Трампа? Ми так довго боролися за багато чого».

Насамкінець зірка підкреслила, що не втрачає надії, і закликала своїх шанувальників «боротися за свободу». Мадонну підтримали багато знаменитостей. Її публікації поставили лайки Кеті Холмс, Наомі Воттс, Кетрін Зета-Джонс, Єва Герцигова та інші зірки.

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Нагадаємо, на думку багатьох експертів, Трамп зробить все, щоб США дистанціювалися від воєнних конфліктів. Він також обіцяв, що за його каденції на планеті не буде війн.

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