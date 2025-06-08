- 00:49 Команда Кріштіану Роналду засмутила чемпіонів Європи та стала дворазовим переможцем Ліги націй: відеоогляд матчу
- 08.06 22:26 Антишопінг — тенденція, яка вам може сподобатися: а чимось і здивувати
- 08.06 22:25 Конкурс на голову БЕБ призупинено: що відбувається та хто за цим стоїть
- 08.06 21:59 Дуже смачне м'ясо у вині: готується так просто, що ви здивуєтеся
- 08.06 21:29 «Ми одержимі молодістю та фізичною красою»: Мадонна вразила зізнанням
- 08.06 21:00 Не викидайте плодоніжки вишні: будете у захваті від їхніх цілющих властивостей
- 08.06 20:33 Понад два роки жевріла надія: на Полтавщині поховали 31-річного захисника
- 08.06 20:08 Вершковий суп з кукурудзою: смачно та дуже ситно
- 08.06 19:54 Овнам — «Королева Пентаклів», Дівам — «Мир», а Козорогам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на перший день нового тижня
- 08.06 19:43 Ілюзія перемоги: аналітики про те, як Україна може зруйнувати стратегію кремля
- 08.06 19:10 «По Кримському мосту вдалося не все»: Зеленський оцінив ефективність операцій СБУ
- 08.06 18:49 Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди
«Ми одержимі молодістю та фізичною красою»: Мадонна вразила зізнанням
Батьку Мадонни, Сільвіо Чікконе, 4 червня виповнилось 94 роки, свято пройшло в оточенні близьких. З цієї нагоди американська зірка, яка свого часу встановила рекорд за кількістю глядачів на шоу, виставила фотографію з батьком на свій офіційний профіль в Instagram, де у неї майже 20 мільйонів підписників.
У відео, яким також поділилася Мадонна, батько та донька зображені перед тортом. Співачка привітала Сільвіо Чікконе, поміркувала про старість, а також похвалила людей похилого віку, пише видання Marca.
«Сільвіо Чікконе, 94 роки, і він все ще сильний. Він пережив багато війн та втрат у своєму житті, і досі зберігає почуття гумору та сильне бажання щоранку вставати з ліжка та насолоджуватися днем по максимуму. Щоразу, коли мого батька запитують, коли він вийде на пенсію, його відповідь однакова: „Я збираюся продовжувати, поки не знепритомнію!“», — йдеться у дописі, яким поділилася артистка.
Окрім привітання батьку та компліментів його фігурі, Мадонна почала емоційно розмірковувати про старість: «Шкода, що ми не живемо у світі, який прославляє знання, досвід і мудрість, яких ми можемо навчитися лише від наших старших, які десятиліттями жили на цій планеті. Ми одержимі молодістю та фізичною красою, які, як не дивно, нічому нас не вчать і дають нам лише тимчасове задоволення».
Американська співачка завершила свої роздуми, подякувавши Сільвіо Чікконе та згадавши свою матір: «Молодець, тату! Я пишаюся тобою, і я знаю, що мама посміхається і щаслива, де б вона не була».
Раніше Мадонна разом з дочкою відвідала могилу молодшого брата.186
Читайте нас у Facebook
Водоліям варто зайнятися творчістю, Дівам треба добре відпочити, а Рибам можна будувати плани на майбутнє: гороскоп на 8 червня