«Ми одержимі молодістю та фізичною красою»: Мадонна вразила зізнанням

Батьку Мадонни, Сільвіо Чікконе, 4 червня виповнилось 94 роки, свято пройшло в оточенні близьких. З цієї нагоди американська зірка, яка свого часу встановила рекорд за кількістю глядачів на шоу, виставила фотографію з батьком на свій офіційний профіль в Instagram, де у неї майже 20 мільйонів підписників.

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У відео, яким також поділилася Мадонна, батько та донька зображені перед тортом. Співачка привітала Сільвіо Чікконе, поміркувала про старість, а також похвалила людей похилого віку, пише видання Marca.

«Сільвіо Чікконе, 94 роки, і він все ще сильний. Він пережив багато війн та втрат у своєму житті, і досі зберігає почуття гумору та сильне бажання щоранку вставати з ліжка та насолоджуватися днем ​​по максимуму. Щоразу, коли мого батька запитують, коли він вийде на пенсію, його відповідь однакова: „Я збираюся продовжувати, поки не знепритомнію!“», — йдеться у дописі, яким поділилася артистка.

Окрім привітання батьку та компліментів його фігурі, Мадонна почала емоційно розмірковувати про старість: «Шкода, що ми не живемо у світі, який прославляє знання, досвід і мудрість, яких ми можемо навчитися лише від наших старших, які десятиліттями жили на цій планеті. Ми одержимі молодістю та фізичною красою, які, як не дивно, нічому нас не вчать і дають нам лише тимчасове задоволення».

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Американська співачка завершила свої роздуми, подякувавши Сільвіо Чікконе та згадавши свою матір: «Молодець, тату! Я пишаюся тобою, і я знаю, що мама посміхається і щаслива, де б вона не була».

Раніше Мадонна разом з дочкою відвідала могилу молодшого брата.

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