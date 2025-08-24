Справедлива позиція: у КНР відреагували на слова Зеленського, який не вважає країну гарантом безпеки

На фоні дискусії лідерів Заходу щодо гарантій безпеки для України міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що «росія підтримує надання Україні надійних гарантій безпеки та погоджується не виключати членів Ради Безпеки ООН, включаючи західні країни та Китай, з надання так званих гарантій». На що український президент Володимир Зеленський сказав, що Україні не потрібен Китай як один із гарантів. Однак речниця МЗС країни Мао Нін днями заявила, що Китай готовий відігравати конструктивну роль у досягненні миру в Україні.

«Китай завжди займав об'єктивну та справедливу позицію та завжди був чесним і неупередженим щодо української кризи, що є очевидним для всіх. Важливо прагнути спільної, всеосяжної, кооперативної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню української кризи», — сказала вона.

Мао Нін додала, що «Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямку».

Нагадаємо, 20 серпня глава МЗС рф лавров заявив, що росія начебто згодна на забезпечення гарантій безпеки України за участю таких держав, як Китай, США, Велика Британія та Франція.

Але Зеленський відповів, що Китай не буде серед гарантів безпеки України, бо не допоміг зупинити війну. Ба більше, відкрив окупантам свій ринок дронів. Крім того, Китай, який залишив свій підпис на Будапештському меморандумі, нічого не зробив як гарант безпеки як у 2014 році, так і у 2022.

Тим часом експерти саме Китай вважають головним бенефіціаром саміту Трампа и путіна на Алясці.

