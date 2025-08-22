Гарантії безпеки, «як у НАТО», не передбачають надання Україні обов’язкової військової допомоги

- 18:45 «Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»
Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати військову підтримку країні, якщо на неї знову нападе росія. Пропозицію, яка є рівнозначною пункту про колективну оборону, подібному до 5-ї статті статуту НАТО, але не передбачає фактичного членства в Альянсі, просуває прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Це один з низки варіантів, що опрацьовуються, оскільки європейські лідери використовують імпульс після того, як президент Дональд Трамп погодився підтримати гарантії безпеки для України.
Італійський план визнає, що членство України в НАТО не розглядається, але пропонує механізм колективної допомоги як найкращий варіант, за словами людей, знайомих з обговореннями.
Хоча варіант «НАТО-легкий» не відповідає зобов'язанню військового альянсу щодо колективної оборони, зазначеному у статті 5 статуту НАТО, він зобов'язує країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко обговорити питання реагування у разі нападу, повідомили джерела, які попросили не називати їхніх імен.
За словами джерел, варіанти включатимуть надання Києву швидкої та стійкої оборонної підтримки, економічної допомоги, зміцнення Збройних сил України, а також запровадження санкцій проти росії. Не було одразу зрозуміло, чи передбачає план відправлення військ до України окремими європейськими країнами.
Європейські чиновники взялися за розробку гарантій, включно з планом відправлення французьких та британських військ до України в рамках потенційної мирної угоди. Незрозуміло, як пропозиція Мелоні вписується в обговорення. За словами джерел, одним з варіантів механізму, запропонованого її урядом, була б двостороння угода між Римом і Києвом, підписана у 2024 році, яка містить домовленості про взаємну безпеку. За словами джерел, обговорення постійно змінюються.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив італійській газеті Repubblica, що ідея Мелоні «полягає в тому, що НАТО — як оборонний альянс — може забезпечити захист іноземної країни, такої як Україна. Або ж окремі країни можуть взяти на себе зобов'язання зробити це. Зрештою найкращий механізм буде обрано. Звичайно, з НАТО буде гарантовано кращий стримувальний фактор».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Берліні заговорили про військову участь у гарантіях безпеки Києву.
