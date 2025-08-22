На пресконференції після зустрічі президент Дональд Трамп і диктатор путін намагалися створити враження імпульсу до припинення війни в Україні. путін використав слово «угода», а Трамп згадав про «великий прогрес». Тим не менш, було зрозуміло, що саміт розчарував американську сторону. Наприклад, не було угоди про припинення вогню, про яку Трамп публічно заявляв.

ВІДЕО ДНЯ

«Немає угоди, поки не буде угоди, — сказав незвично похмурий Трамп після коротшої, ніж очікувалося, особистої зустрічі з путіним. — Ми її не досягли».

Ні, не досягли. І відсутність угоди — це саме те, чого прагнув Китай, як вважає Newsweek.

Пекін, судячи з усього, сподівається, що війна в Україні триватиме нескінченно довго. Гонконзька газета South China Morning Post повідомила, що міністр закордонних справ Китаю Ван І 2 липня сказав Каї Каллас, голові зовнішньої політики ЄС, що Китай не хоче, щоб росія програла, бо тоді США зосередяться на Китаї.

РЕКЛАМА

«Для Пекіна саміт на Алясці підтвердив його основне переконання: світ — це сцена для переговорів великих держав щодо сфер впливу», — сказав Newsweek Чарльз Бертон з празького аналітичного центру Sinopsis.

Китайському режиму, який має концепцію світу «зверху вниз», подобається ідея великих країн, які самі вирішують світові проблеми.

«Зараз існує вирішальний прецедент для майбутнього саміту між Трампом і китайським керівництвом, де Китай наполягатиме на значних поступках у Східній Азії», — сказав Бертон.

РЕКЛАМА

Однією з цих поступок було б дипломатичне визнання Північної Кореї американською стороною, зазначив Бертон, який був канадським дипломатом у Пекіні.

Корейська Народно-Демократична Республіка, єдиний офіційний військовий союзник росії, також зацікавлена в продовженні війни в Україні.

«Режим Кіма, ймовірно, задоволений тим, що Сполучені Штати дипломатично залучені на інших фронтах, — заявив Грег Скарлатою, президент і генеральний директор Комітету з прав людини в Північній Кореї. — Це дає Кім Чен Ину більше часу для продовження його комерційного експорту нестабільності, насильства та знарядь смерті».

Однак стародавнє китайське прислів'я нагадує нам: «Жоден бенкет не триває вічно».

РЕКЛАМА

Трамп може швидко припинити китайський бенкет, якщо нав'яже додаткові витрати на росію на її посередників. Наприклад, йому доведеться сильно вдарити по Китаю, щоб перекрити його потік грошей до москви. Відсутність грошей для путіна означає відсутність війни в Україні. 6 серпня Трамп виконавчим указом запровадив додатковий 25-відсотковий тариф на Індію за купівлю російської нафти, але він не запровадив тариф на Китай, який закуповує ще більше цього товару у росії.

Наразі росія та її прихильники випробовують терпіння Трампа і намагаються зрозуміти, як далеко вони можуть зайти. У результаті американський лідер отримує критику за те, що виглядає як слабка дипломатія.

Однак у світовій політиці щедрість обмежена. Дональд Трамп може незабаром припинити свою поблажливу політику, особливо якщо путін продовжуватиме бути непохитним.

Раніше аналітик прокоментував наслідки зустрічі Зеленського, Трампа і європейських лідерів у Вашингтоні. На його думку, ми входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемирʼя.

27

Читайте нас у Facebook