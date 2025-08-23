- 18:39 Як очистити чашки від темного нальоту за 10 хвилин: поради експертів
У кіптяві, стомлені, з гамою емоцій на відкритих обличчях: у мережі показали фото рятувальників, які дві доби гасили пожежу на Кременчуцькому НПЗ
21 серпня о 9-й ранку, через дві доби після того, як російські окупанти вчергове завдали комбінованого ракетно-«шахедного» удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, внаслідок чого чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу, полтавські рятувальники за підтримки колег з інших регіонів повністю ліквідували пожежу.
Головне управління ДСНС у Полтавській області опублікувало кілька яскравих портретних знімків вогнеборців, які були залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки на стратегічне підприємство нафтопереробної галузі України.
Їхня авторка, речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко, розповіла «ФАКТАМ», що стоїть за цими емоційними кадрами.
— Я давно працюю у рятувальній службі, практично завжди виїжджаю на місця надзвичайних подій, фіксую на фотокамеру роботу пожежників, — каже Світлана. — Так само, як вони, працюю в касці й обладунках рятувальника. Для них це звично й вони, за окремими винятками, не реагують на мою роботу. Тому жодного постановчого кадру в мене немає. Взагалі не люблю, коли хтось позує. Люди на знімках такі, яких я побачила в реальних обставинах. У кіптяві, стомлені, з гамою емоцій на відкритих обличчях. Де посміхаються, значить, справилися із завданням і трохи розслабилися. Де напружені й зібрані, значить, працюють.
За словами авторки світлин, перші дві доби після будь-якого ворожого обстрілу, згідно з безпековими вимогами, служба порятунку не має права показувати локацію. Тож роботу рятувальників доводиться знімати точково. При цьому щогодини бажано оновлювати контент. У ході набору фотоматеріалу вона завжди зосереджує свою увагу на обличчях рятувальниках, а пізніше, коли все позаду, виставляє портрети окремим блоком.
Нагадаємо, вночі 19 серпня, коли було завдано удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, ворог спрямував на Полтавщину 250 безпілотників, 4 балістичні та 5 крилатих ракет.
