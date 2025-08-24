Помпео застерігає Трампа: поступки путіну лише гарантують наступну агресію і заохочують диктаторів усього світу

Не тільки в Європі застерігають Дональда Трампа від симпатій російському диктатору путіну. Колишній державний секретар США Майк Помпео виступив із різкою заявою щодо можливих поступок росії у війні проти України. У своїй авторській колонці в Financial Times Помпео попередив, що визнання незаконного захоплення росією Донбасу стане небезпечним прецедентом, який може надихнути інших диктаторів на агресивні дії.

«Поступки путіну — це стратегічна катастрофа, яка легітимізує насильство як інструмент геополітики», — наголосив Помпео.

На тлі позачергових зустрічей президента США Дональда Трампа з володимиром путіним, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами Помпео закликав Вашингтон не йти на компроміси, які можуть поставити під загрозу суверенітет України.

Колишній держсекретар США підкреслив, що будь-яке мирне врегулювання має включати чіткі гарантії безпеки — зокрема розгортання європейських сил уздовж українських кордонів та непохитну підтримку з боку США.

«путін реагує лише на силу. Якщо Америка фактично визнає територіальні претензії кремля, ми не завершимо війну — ми лише гарантуємо наступну», — зазначив ексчиновник.

Помпео також розкритикував позицію російського МЗС, зокрема заяву сергія лаврова про необхідність «права вето» з боку росії на українську безпеку, назвавши це шантажем і демонстрацією зневаги до дипломатії.

На думку Помпео, президент Зеленський стоїть перед складним вибором, але поступки агресору не можуть бути частиною рішення: «Передача Донбасу — це не мир, це поразка».

Раніше повідомляли про те, що союзники Трампа, члени Республіканської партії, звернулись до президента США з закликом не винагороджувати агресію путіна поступками.

