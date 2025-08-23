Будьте дуже обережні, винагороджуючи путіна: союзники Трампа звернулися до нього

Численні республіканці та союзники Дональда Трампа останніми днями поєднали свою вже звичну поверхневу похвалу американському президенту з нотками застереження щодо того, що буде далі. Вони часто м’яко підштовхували його до більшого скептицизму та жорсткості щодо путіна, пише CNN.

І вони прямо стурбовані тим, що цей процес може призвести до «перемоги» путіна - страх, який, як показують опитування, поділяють багато американців. Схоже, вони стурбовані тим, що президент, який довго ставився до російського лідера із дитячим захопленням, може віддати занадто багато, щоб покласти край війні.

Мабуть, ніхто не висловлювався про це так прямо, як сенатор Том Тілліс. Виступаючи днями на «CBS Mornings», республіканець з Північної Кароліни заявив, що путін явно перетягує Трампа, і застеріг від «навіть крихітної перемоги» для російського президента.

«Провокація путіна полягає в страху, що колишній радянський сателіт може стати процвітаючою західною демократією. Це буде початком кінця його невдалого комуністичного тоталітарного досвіду, — сказав Тілліс. — І навіть незначна перемога дає йому життя у вірі, що цей світ має бути під тоталітарним правлінням».

Сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни неодноразово застерігав, що будь-які «обміни землями» повинні визнавати лише частини України такими, що перебувають під контролем росії, а не фактично передавати їх до складу рф.

«Будьте дуже обережні, винагороджуючи путіна, надаючи йому право власності на українську землю силою зброї», — сказав Грем ведучій Fox News Марії Бартіромо, напередодні зустрічі Трампа із Зеленським та європейськими лідерами.

Він та інші попереджали, що це може надихнути Китай спробувати захопити Тайвань силою.

«Щодо обміну територіями, пам’ятайте: Китай спостерігає, — сказав Грем Шону Ханніті з Fox News. — Не робіть нічого в Україні, що спонукало б Китай захопити Тайвань».

Сенатор Тед Круз виступив на Fox News та передбачив, що Трамп укладе мирну угоду — з одним важливим застереженням.

«Я закликав президента Трампа вирішити це питання таким чином, щоб це було чіткою та помітною втратою для росії та путіна, — сказав республіканець з Техасу. - росія не наш друг, путін не наш друг».

Нещодавнє опитування Fox News показало, що 58% американців сказали, що путін мав «перевагу» над Трампом напередодні їхнього саміту. Велика кількість американців давно вважає, що дональд Трамп занадто прихильний до путіна. А опитування Gallup показало, що 7 з 10 американців принаймні «дещо» стурбовані тим, що мирна угода буде занадто вигідною для росії.

Але показово, що республіканці відчувають себе зобов'язаними публічно висловлювати ці побоювання.

Наразі стало відомо, що Трамп відступає від переговорів між Україною та росією і займає вичікувальну позицію.

