путін сміється після мирних зусиль Трампа: в Європі виступили з заявою

Саміти на Алясці та у Вашингтоні дали російському лідеру саме те, чого він хотів. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що кремль насміхається над зусиллями президента США Дональда Трампа встановити мир в Україні, пише Politico.

ВІДЕО ДНЯ

Вона вважає, що зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні, принесли путіну значну пропагандистську перемогу — і ризикували потрапити в «пастку» кремля.

«Зрозуміло, що росія не хоче миру, — сказала вона. - Жодних обіцянок, які путін давав досі, він не виконав. Саміт на Алясці став для кремля справжнім піар-джекпотом. Саме цього путін хотів. До зустрічі було зрозуміло, що він хоче отримати фотографію, але він отримав набагато більше. Він отримав такий гостинний прийом в Америці».

Назвавши зусилля Трампа щодо досягнення перемир'я «бажаними», Кая Каллас сказала, що російський правитель, однак, менш схильний сідати за стіл переговорів після Аляски, «тому що він досяг того, чого хотів від цієї зустрічі».

РЕКЛАМА

«путін просто сміється, не зупиняє вбивства, а збільшує їх», — додала вона.

Каллас зазначила, що союзники України в так званій коаліції охочих ще не зробили «конкретних кроків», і саме їм належить з’ясувати, що вони можуть зробити для майбутніх сил стримування в Україні та яку форму вони матимуть.

«росія просто знову збере свої сили та знову атакуватиме, — сказала вона. — Тому ми повинні переконатися, що вони не зроблять цього в майбутньому».

РЕКЛАМА

На думку експертів, головним бенефіціаром саміту Трамп — путін на Алясці став Китай.

139

Читайте нас у Facebook