Більше не одягається як герцогиня: який сигнал Меган Маркл надсилає королівській родині
Дружина принца Гаррі Меган Маркл дебютувала з тизером другого сезону свого кулінарного шоу «З любов'ю, Меган», і вже в ній зуміла здивувати прихильників.
Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.
Так, в минулому вона намагалась відчайдушно нагадати всім, що є членом Британською королівської родини. Зокрема, під час одного з епізодів шоу вона вказала подрузі Мінді Калінг, що її нове прізвище «Сассекська», а не Маркл.
Однак тепер королівська особа, здається, готова змінити вектор розвитку. За словами каліфорнійськоЇ стилістки та консультантки з іміджу Синтії Кеннеді, вона «більше не одягається як герцогиня», якщо судити з нарядів із тизера другого сезону.
Її оновлений стиль посилає всім повідомлення (включно з родичами у Великобританії) про те, що їй більше не потрібно одягатися як герцогиня.
«Вона показує: «я можу одягатись так, як сама хочу, і бути більш відкритою, сучасною, автентичною та справжньою», — сказала Кеннеді у розмові з Daily Mail.
У другому сезоні Меган з'явиться в контрастній смугастій сукні, об'ємному бордовому светрі, сукнях з квітковим і яскраво-жовтих принтами. Це, вважає Кеннеді, серйозно відрізняється від образів у стилі «тихої розкоші», які можна було побачити в першій частині шоу. Тоді Меган в основному носила вбрання Loro Piana, Max Mara і Brunello Cucinelli, багато з яких коштували понад 1000 доларів.
«У першому сезоні Меган покладалася на дуже зібрані, бездоганні та дорогі образи, які можна назвати „полегшеною версією герцогині“. Вони мали ідеальне пошиття, приглушені нейтральні тони і загальне відчуття ретельного опрацювання. У другому сезоні її стиль здається більш м'яким, розслабленим, легким і живішим. Її образи, як і раніше, елегантні, але тепер вони поєднуються з доступними речами, такими як невимушений, затишний трикотаж, легкі сукні та повсякденні силуети», — наголошує Синтія Кеннеді.
Судячи з кадрів трейлера другого сезону «З любов'ю, Меган», герцогиня продовжить запрошувати друзів та гостей до свого будинку в Монтесіто, де вони разом готуватимуть та навчатимуться домоводству. Прем'єра продовження серіалу запланована на завтра, 26 серпня.
Нагадаємо, що свого часу принц Філіп не схвалював одруження Гаррі на Меган.20
