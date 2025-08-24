Не по-королівськи: що насправді сказав принц Філіп після весілля Гаррі й Меган

Відомо, що принц Філіп був дуже розчарований Меган Маркл через її рішення відмовитися від королівських обов'язків. Однак Грант Гаррольд, колишній дворецький короля Чарльза, стверджував, що герцог Единбурзький досить емоційно висловився ще тоді, як принц Гаррі та Меган Маркл сказали один одному «так» у 2018 році. У своїх майбутніх мемуарах «Королівський дворецький» експерт з етикету стверджував, що він випадково почув «кілька добірних слів» від чоловіка королеви Єлизавети II, пише FoxNews.

«Після того, як усі формальності були завершені, ми спостерігали, як щаслива пара, а потім інші члени королівської родини вийшли з каплиці, — написав Гаррольд. — Коли принц Філіп вийшов, він повернувся до королеви і сказав: «Дякую, чорт забирай, це скінчилося».

Кілька королівських експертів повідомили Fox News Digital, що вони не здивовані зауваженнями Філіпа.

«Йому було 96 років на їхньому весіллі, — сказала експертка з питань британської королівської родини Гіларі Фордвіч. — Він щойно оговтався після операції, тому, ймовірно, відчував біль і втому. Будь-хто не був би у найкращій формі у його похилому віці. Принц Філіп був сумнозвісний своєю барвистою мовою та часом недоречними, образливими коментарями. Його ляпи стали нормою, багато хто пояснює це його гострим як бритва язиком, відсутністю стриманості, що пов'язано з його віком. Цього конкретного дня принц Філіп почувався млявим, втомленим і ситим. У нього не вистачило такту».

Нагадаємо, принц Філіп, герцог Единбурзький, помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років. Попри численні церемоніальні обов'язки, коханий чоловік королеви Єлизавети ІІ завжди знаходив час на творчі захоплення — був затятим читачем, писав книжки та мав потяг до малювання. Саме він створив найінтимніший портрет своєї дружини та заповів їй свої чималі статки.

